A Gazeta suspende temporariamente edição em papel a partir de sábado

Representação do coronavírus - Covid19 Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay

A partir do próximo sábado (04), em caráter temporário, a superedição semanal de A Gazeta deixará de circular em papel. Esta é mais uma medida tomada pela Rede Gazeta como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), preservando funcionários, prestadores de serviço e terceirizados que, sem a distribuição dos exemplares a assinantes e bancas de revista, poderão manter o isolamento social.

A medida não vai alterar a produção jornalística da Redação A Gazeta/CBN. O jornal semanal vai ser mantido, na versão digital, no aplicativo A Gazeta, disponível para dispositivos com sistemas iOS e Android. Além disso, o site vai manter atualização em tempo real sobre os reflexos da pandemia no Espírito Santo, 24 horas por dia, além de outros assuntos relevantes para o capixaba.

Estamos tomando todas as providências necessárias para conter o avanço da Covid-19, balizando nossas ações com as recomendações das autoridades de Saúde do Espírito Santo, com o Ministério da Saúde e protocolos recomendados pela OMS, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

Desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Estado, a Rede Gazeta triplicou as rotinas de higienização nos ambientes de trabalho, colocou em home office funcionários de grupos de risco e gestantes, redimensionou espaços de trabalho e, gradativamente, já liberou mais de 50% dos times para jornada à distância. Além disso, repórteres e cinegrafistas estão saindo às ruas com kits individuais de higienização e orientações sobre distância mínima de entrevistados, seguindo as mesmas orientações da TV Globo.

Conforme frisa a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, desde a chegada do novo coronavírus ao Estado, a cada dia tem sido publicada uma média de 200 reportagens sobre o tema. Isso, destaca ela, aumentando a segurança de todos os profissionais que lidam com a apuração, checagem, edição e publicação das notícias.

Temos mais de 70% da Redação trabalhando em casa. É algo completamente novo para nós, que nunca havíamos experimentado essa forma de trabalho. Mas estamos diante de um caso de emergência global, que exige de nós consciência com nossa saúde, cuidado com nossas famílias, sem que isso prejudique a nossa razão de existir, que é levar informação de qualidade às pessoas, diz Elaine.

ASSINANTES

Com a interrupção temporária da entrega de A Gazeta em papel, aos sábados, os assinantes vão continuar tendo acesso ao jornal em ambiente digital no mesmo formato já conhecido, com artigos, análises, reportagens especiais e também a Revista.ag.

Quando a retomada da entrega do jornal for segura para todos, garantindo que os assinantes não sejam prejudicados, a Rede Gazeta vai fazer a prorrogação gratuita dos contratos de assinatura que se encerrarem para compensar as semanas de interrupção.

Além disso, para que nenhum anunciante deixe de estar com A Gazeta durante esta fase, assim que a distribuição física puder ser continuada, a empresa vai garantir, como bonificação, espaço publicitário equivalente ao publicado durante o período de suspensão.