fiquebem: A Gazeta lança nova área no site com muita diversão e histórias inspiradoras

Logomarca do projeto Fique Bem Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira (3), A Gazeta lança uma área para ajudar seus leitores a enfrentar com leveza e bom-humor esse momento tão difícil de avanço da pandemia do coronavírus. Com conteúdos leves, de serviço, envolvendo temas da Revista.AG, gastronomia, cultura, religião, esporte amador e economia criativa, o site "Fique Bem" chega para equilibrar o cardápio de notícias diárias, muitas vezes repleto de alertas e fatos negativos.

"É um momento em que há um apelo para todos ficarem em casa e isso afeta diretamente o comportamento e bem-estar das pessoas. A rotina mudou completamente e, como jornalistas, temos consciência que o consumo de informação também se modificou. No confinamento, as pessoas querem saber como está a situação de sua cidade, seu Estado, seu país e o mundo, mas também querem entender como administrar home office e vida doméstica, como ajudar os filhos com aulas on-line, etc. E também querem ter um momento de relaxamento, por meio de uma meditação, de uma música ao vivo na TV ou rede social", explica a editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva.

Todo este material estará visível logo na capa do portal de A Gazeta, ocupando um bloco especial com o título #fiquebem. Mas ele não estará restrito a este espaço: a página temática www.agazeta.com.br/tema/fique-bem que reunirá todos os materiais relativos a essa ideia.

"Nós também tivemos que adequar nossa produção e distribuição de conteúdos aos tempos de quarentena. Estamos com quase 80% dos jornalistas em home office, e estamos utilizando de muitas ferramentas para comunicação entre as equipes e produção de matérias com agilidade e profundidade. São quase 200 conteúdos de coronavírus diariamente, e isso é muito coisa. Mesmo assim, sabemos que não podemos focar somente nas chamadas notícias factuais. Temos que oferecer conteúdos diversificados e leves para nosso leitor", afirma.

Elaine explica também que a Redação está apostando muito forte na distribuição, para saber fazer esse conteúdo chegar onde os usuários estão. Por isso, temos investido muito na distribuição por grupos de Whatsapp e nas redes sociais.

Entre os temas encontrados estão receitas para se virar no período de home office, brincadeiras para fazer com os pequenos, dicas filmes, saúde e como tirar ideias para empreender ou manter seu negócio ativo. E também histórias inspiradoras e de fé, para acalmar o coração de quem está tenso com tudo que está acontecendo. O que importa é que você, leitor, se sinta informado e #fiquebem neste período que a sociedade passa.