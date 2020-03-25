Ciência não aponta risco menor de coronavírus em atleta, diz médico do ES

O médico infectologista capixaba Carlos Urbano afirmou em entrevista à TV Gazeta na manhã desta quarta-feira (25) que, diferente do que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro, não existe nenhum dado científico de que um "histórico de atleta" vá reduzir a gravidade da infecção pelo novo coronavírus.
"Não existe nenhum dado científico que afirme isso. Lógico que a pessoa que foi atleta, tem uma reserva cardíaca melhor, uma reserva pulmonar melhor, mas isso de que diminui a gravidade da infecção por coronavírus não existe nenhum dado de comprovação científica", explicou Urbano.
O médico também afirmou que a pandemia do coronavírus é a maior do último século. O infectologista relatou que a situação é dramática e que o mundo não tinha visto algo parecido desde a gripe espanhola, que infectou 500 milhões de pessoas no final da década de 1990.
Sete cidades do Espírito Santo têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa. Dos 40 pacientes confirmados com o novo coronavírus no Espírito Santo, 12 já estão curados, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).