Casagrande anuncia reajuste para professores da rede estadual

Sala de aula: professores vão receber aumento referente ao piso nacional do magistério Crédito: shutterstock

governador Renato Casagrande (PSB) anunciou um reajuste na remuneração do magistério público estadual. Serão aplicados 12,84% ao piso nacional neste mês, retroativos a janeiro deste ano. O salário inicial dos professores no Espírito Santo, na jornada de 25 horas semanais, vai passar de R$ 1,598,59 para R$ 1.803,85.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, e o governador disse ainda que serão beneficiados quase 11 mil profissionais e o investimento anual será de R$ 53 milhões.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO!

A partir deste mês, o Governo do Estado aplicará o reajuste ao piso nacional do magistério de 12,84%, retroativo a janeiro de 2020. Serão beneficiados quase 11 mil profissionais, por meio de um investimento anual de R$ 53 milhões. pic.twitter.com/O036stnW3Y — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 9, 2020

O piso nacional foi reajustado pelo governo federal em janeiro, conforme previsto na Lei 11.738/2008, passando de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24, por 40 horas semanais. Na rede estadual, o pagamento será proporcional à jornada trabalhada - no Estado predominam os contratos de 25 horas.

O secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, explica que, apesar de o pagamento ser efetuado a partir de março, não há perdas para os professores porque o reajuste será retroativo a janeiro. Ele também observa que, embora previsto na legislação, não é raro que Estados e municípios deixem de pagar o piso para os professores.