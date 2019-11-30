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Sem feridos

Casa desaba em Ponta da Fruta, em Vila Velha, e morador perde tudo

Dono do imóvel ouviu estalos e saiu depressa do local, quando tudo desmorou. Ele disse ter ficado apenas com a roupa do corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 18:03

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 18:03

Casa desaba em Ponta da Fruta, Vila Velha

Uma casa desabou em Ponta da Fruta, Vila Velha, na tarde deste sábado (30). João Batista do Amor Divino Santos, 57 anos, que morava no imóvel desde janeiro, conseguiu sair a tempo e não ficou ferido. O desabamento ocorreu na Rua da Melancia. Segundo João, ele estava no segundo pavimento, quando ouviu estalos e desceu correndo, saindo a tempo.
"Desabou de uma vez, desceu a casa toda. Foi a mão de Deus que segurou a minha vida. Só fiquei com a roupa do corpo", contou ele, destacando que levou apenas uma pancada leve no ombro. "Só espero um milagre de Jesus agora, porque dos homens não tem nada. Se tiverem compaixão, podem vir olhar isso aqui. Tomara que não estrague as casas dos vizinhos também."
A líder comunitária do bairro, Evelyn Neto, que ajudou o morador, disse que o desabamento é motivo de indignação. "Já falamos com a Defesa Civil de Vila Velha várias vezes que podia cair tudo", disse.
A Prefeitura de Vila Velha informou que recebeu um chamado da líder comunitária do bairro Balneário Ponta da Fruta, após ocorrer um colapso em uma casa de dois pavimentos, na Rua Melancia.
Outras duas residências no entorno da casa foram interditadas, pois foram atingidas por resíduos da construção. Como medida preventiva, as famílias foram retiradas e levadas para casa de parentes. O dono do imóvel foi encaminhada para o hospital e, depois, para casa de parentes.

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