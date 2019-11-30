Policial reage a assalto em Vila Velha e bandido acaba baleado

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): policiais da unidade estão investigando o atentado contra colega de profissão Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma policial civil reagiu a um assalto e baleou um suspeito, na manhã deste sábado (30). A tentativa de latrocínio aconteceu na porta da casa da vítima, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. O caso segue em andamento pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo um parente da vítima que, não será identificado, eram três suspeitos. Dois anunciaram o assalto e o outro estava em um carro, dando cobertura, disse.

O familiar destacou que a policial estava de saída quando percebeu que havia esquecido o óculos na residência. Ela deixou o carro na porta de casa e entrou para pegar o óculos. Disse que não sabe de onde os bandidos saíram, só viu quando eles anunciaram o assalto. Um dos criminosos estava armado com uma pistola calibre 38.

"Primeiro. ele colocou a arma na cintura dela. Ela relutou e ele acabou apontando para a cabeça dela. Nesse meio tempo, ela. que conhece armas por ser policial, percebeu que se tratava de uma verdadeira" Parente da policial - Sobre a reação de um dos criminosos

O homem disse ainda que um dos suspeitos entrou no carro do lado do motorista, enquanto o outro dava a volta no veículo para sentar no carona. O criminoso que estava indo para o carona era quem estava armado. Ela deu voz de prisão e, neste momento, ele atirou contra ela.

A vítima revidou os disparos e acabou atingindo o suspeito com cinco tiros nas nádegas. Enquanto eles trocavam tiros, um suspeito fugiu e o que ficou ferido caiu no chão, contou.

O familiar relatou ainda que o suspeito que conseguiu sair do local contou com a ajuda de um comparsa que estava em um carro do modelo Siena verde. O suspeito ferido foi atendido por uma ambulância e levado a um hospital.

A casa da vítima e o carro ficaram com as marcas dos disparos. A policial também foi levada ao hospital, mas não ficou ferida. Depois do susto, a mulher recebe o apoio da família.

Autuado em flagrante

A Polícia Civil informou que Jean Breno Tertuliano da Silva foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio e segue internado sob escolta policial. Assim que receber alta, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.