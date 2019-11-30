Policial reage a assalto em Vila Velha e bandido acaba baleado

Uma policial civil reagiu a um assalto e baleou um suspeito, na manhã deste sábado (30). A tentativa de latrocínio aconteceu na porta da casa da vítima, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. O caso segue em andamento pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo um parente da vítima que, não será identificado, eram três suspeitos. Dois anunciaram o assalto e o outro estava em um carro, dando cobertura, disse.
O familiar destacou que a policial estava de saída quando percebeu que havia esquecido o óculos na residência. Ela deixou o carro na porta de casa e entrou para pegar o óculos. Disse que não sabe de onde os bandidos saíram, só viu quando eles anunciaram o assalto. Um dos criminosos estava armado com uma pistola calibre 38.
"Primeiro. ele colocou a arma na cintura dela. Ela relutou e ele acabou apontando para a cabeça dela. Nesse meio tempo, ela. que conhece armas por ser policial, percebeu que se tratava de uma verdadeira"
O homem disse ainda que um dos suspeitos entrou no carro do lado do motorista, enquanto o outro dava a volta no veículo para sentar no carona. O criminoso que estava indo para o carona era quem estava armado. Ela deu voz de prisão e, neste momento, ele atirou contra ela.
A vítima revidou os disparos e acabou atingindo o suspeito com cinco tiros nas nádegas. Enquanto eles trocavam tiros, um suspeito fugiu e o que ficou ferido caiu no chão, contou.
O familiar relatou ainda que o suspeito que conseguiu sair do local contou com a ajuda de um comparsa que estava em um carro do modelo Siena verde. O suspeito ferido foi atendido por uma ambulância e levado a um hospital.
A casa da vítima e o carro ficaram com as marcas dos disparos. A policial também foi levada ao hospital, mas não ficou ferida. Depois do susto, a mulher recebe o apoio da família.
Autuado em flagrante
A Polícia Civil informou que Jean Breno Tertuliano da Silva foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio e segue internado sob escolta policial. Assim que receber alta, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Os outros suspeitos fugiram do local e não foram encontrados. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), com o objetivo de identificá-los e localizá-los.