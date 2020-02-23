Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sufoco

Carnaval no ES será com chuva e trovoada até terça-feira

O motivo é a passagem de uma frente fria pelo mar, o que pode fazer com que ocorra uma queda de temperatura em todas as regiões

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 09:59
Os próximos dias de carnaval no Espírito Santo, incluindo este domingo (23), serão com chuva e até registro de trovoadas em alguns momentos. A previsão, segundo o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de tempo encoberto a nublado com chuva e possíveis trovoadas, principalmente na região Serrana e no Litoral capixaba.
Chuva em todo o Estado durante o carnaval Crédito: Carlos Alberto
No Estado as temperaturas devem oscilar entre 17° e 25°. Em Vitória a variação dos termômetros é um pouco maior, ficando entre 22° a 27°.
A mudança no clima decorre, segundo a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido a passagem de uma frente fria pelo mar, o que pode fazer com que ocorra uma queda de temperatura em todas as regiões. Pode ocorrer vento moderado, em alguns momentos no litoral da região Nordeste.

Veja Também

Inmet emite alerta de chuva forte para todas as cidades no ES

Chuva forte com raios provoca queda de energia em Vitória

Frente fria chega ao ES com chuva forte e queda de temperatura no Carnaval

Carnaval no ES será com chuva e trovoada até terça-feira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados