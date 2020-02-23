Os próximos dias de carnaval no Espírito Santo, incluindo este domingo (23), serão com chuva e até registro de trovoadas em alguns momentos. A previsão, segundo o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de tempo encoberto a nublado com chuva e possíveis trovoadas, principalmente na região Serrana e no Litoral capixaba.
No Estado as temperaturas devem oscilar entre 17° e 25°. Em Vitória a variação dos termômetros é um pouco maior, ficando entre 22° a 27°.
A mudança no clima decorre, segundo a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), devido a passagem de uma frente fria pelo mar, o que pode fazer com que ocorra uma queda de temperatura em todas as regiões. Pode ocorrer vento moderado, em alguns momentos no litoral da região Nordeste.
Carnaval no ES será com chuva e trovoada até terça-feira