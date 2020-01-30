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Barragem de Duas Bocas em Cariacica não apresenta risco de rompimento

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) garante que estrutura do local não foi afetada pelas chuvas intensas registradas em janeiro no Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 18:02
Atualmente a Barragem de Duas Bocas é um reservatório de água da Cesan Crédito: Fernando Madeira
Mesmo com as chuvas seguidas e que provocaram estragos e 10 mortes no Espírito Santo desde os primeiros dias de janeiro, a barragem de Duas Bocas, em Cariacica, não apresenta risco de rompimento. É o que garante a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a Agerh.

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Há pouco mais de um ano, o reservatório que é operado e monitorado pela Cesan, e que tem capacidade para 20 milhões de litros de água, assustou os moradores da região por apresentar risco de colapso, como apontado pela Agência Nacional das Águas (ANA). 
O cenário de chuvas intensas e a consequente elevação do nível de rios e represas reacendeu a dúvida em relação às condições da estrutura local, muito por conta da idade da barragem, que já se aproxima dos 70 anos.
A Barragem de Duas Bocas foi vistoriada e recebeu melhorias ainda em 2019 Crédito: Ademir Ribeiro/Secom
Em resposta à solicitação da reportagem, a Agerh informou que o local passou por obras ainda em 2019, para reforçar a estrutura da barragem. Além disso, a Agência realizou reuniões e visitas ao local com a comunidade que vive abaixo da barragem, a fim de mostrar o funcionamento da mesma.
A barragem de Duas Bocas possui, segundo a Agerh, pontos com profundidade entre 30 e 50 metros e e fica dentro da reserva biológica que dá nome ao local. Atualmente a mesma funciona como reservatório de água para o município de Cariacica, mas por muitos anos foi uma das principais fontes de abastecimento da Grande Vitória.

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