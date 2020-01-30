Mesmo com as chuvas seguidas e que provocaram estragos e 10 mortes no Espírito Santo desde os primeiros dias de janeiro, a barragem de Duas Bocas, em Cariacica, não apresenta risco de rompimento. É o que garante a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a Agerh.
Há pouco mais de um ano, o reservatório que é operado e monitorado pela Cesan, e que tem capacidade para 20 milhões de litros de água, assustou os moradores da região por apresentar risco de colapso, como apontado pela Agência Nacional das Águas (ANA).
O cenário de chuvas intensas e a consequente elevação do nível de rios e represas reacendeu a dúvida em relação às condições da estrutura local, muito por conta da idade da barragem, que já se aproxima dos 70 anos.
Em resposta à solicitação da reportagem, a Agerh informou que o local passou por obras ainda em 2019, para reforçar a estrutura da barragem. Além disso, a Agência realizou reuniões e visitas ao local com a comunidade que vive abaixo da barragem, a fim de mostrar o funcionamento da mesma.
A barragem de Duas Bocas possui, segundo a Agerh, pontos com profundidade entre 30 e 50 metros e e fica dentro da reserva biológica que dá nome ao local. Atualmente a mesma funciona como reservatório de água para o município de Cariacica, mas por muitos anos foi uma das principais fontes de abastecimento da Grande Vitória.