Atualmente a Barragem de Duas Bocas é um reservatório de água da Cesan Crédito: Fernando Madeira

Mesmo com as chuvas seguidas e que provocaram estragos e 10 mortes no Espírito Santo desde os primeiros dias de janeiro, a barragem de Duas Bocas, em Cariacica, não apresenta risco de rompimento. É o que garante a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a Agerh.

Há pouco mais de um ano, o reservatório que é operado e monitorado pela Cesan, e que tem capacidade para 20 milhões de litros de água, assustou os moradores da região por apresentar risco de colapso , como apontado pela Agência Nacional das Águas (ANA).

O cenário de chuvas intensas e a consequente elevação do nível de rios e represas reacendeu a dúvida em relação às condições da estrutura local, muito por conta da idade da barragem, que já se aproxima dos 70 anos.

A Barragem de Duas Bocas foi vistoriada e recebeu melhorias ainda em 2019 Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

Em resposta à solicitação da reportagem, a Agerh informou que o local passou por obras ainda em 2019 , para reforçar a estrutura da barragem. Além disso, a Agência realizou reuniões e visitas ao local com a comunidade que vive abaixo da barragem, a fim de mostrar o funcionamento da mesma.