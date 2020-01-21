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Evento de verão

Bandidos furtam pelo menos 10 iPhones durante festa em Guarapari

Os casos foram registrados na noite do último sábado (18). As vítimas registraram ocorrência em delegacias da Polícia Civil

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 09:12
De acordo com as vítimas, foram  Crédito: Apple/Divulgação
Um grupo de pelo menos 10 pessoas denunciou que teve o celular furtado durante um evento em uma casa de shows de Guarapari no último sábado (18). De acordo com as vítimas, todos os aparelhos levados eram iPhones.
A advogada Márcia Oliveira dos Reis, de 23 anos, relatou que além dela, um homem e outras oito mulheres tiveram os celulares furtados. Márcia comprou seu iPhone 11 há 15 dias. Ela pagou R$ 4.900 no equipamento.
"Pegaram o celular de dentro da minha bolsa. Tentei rastrear e o endereço indicava que estava em Setiba. Um minuto depois, a localização sumiu. Tenho a esperança de conseguir rastrear pelo meu IMEI (número de identificação global e único para cada telefone celular) e achar a pessoa que comprou meu iPhone", disse Márcia.
A filha da administradora Michele Altoé Uggeri, de 42 anos, também foi alvo. A adolescente, uma estudante de 16 anos, perdeu o iPhone 8 Plus. Ela e um grupo de amigos viajaram de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para Guarapari.
Celular furtado em Guarapari vai parar em Minas Gerais Crédito: Reprodução
Ela ainda procurou no chão para ver se havia caído do bolso dela ou algo assim, mas não achou. Fizemos o boletim de ocorrência. Quando acionamos o rastreamento, vimos que o celular já está em Belo Horizonte. Penso que não vamos mais recuperá-lo", disse Michele.

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