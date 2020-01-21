Bandidos furtam pelo menos 10 iPhones durante festa em Guarapari

De acordo com as vítimas, foram Crédito: Apple/Divulgação

Um grupo de pelo menos 10 pessoas denunciou que teve o celular furtado durante um evento em uma casa de shows de Guarapari no último sábado (18). De acordo com as vítimas, todos os aparelhos levados eram iPhones.

A advogada Márcia Oliveira dos Reis, de 23 anos, relatou que além dela, um homem e outras oito mulheres tiveram os celulares furtados. Márcia comprou seu iPhone 11 há 15 dias. Ela pagou R$ 4.900 no equipamento.

"Pegaram o celular de dentro da minha bolsa. Tentei rastrear e o endereço indicava que estava em Setiba. Um minuto depois, a localização sumiu. Tenho a esperança de conseguir rastrear pelo meu IMEI (número de identificação global e único para cada telefone celular) e achar a pessoa que comprou meu iPhone", disse Márcia.

A filha da administradora Michele Altoé Uggeri, de 42 anos, também foi alvo. A adolescente, uma estudante de 16 anos, perdeu o iPhone 8 Plus. Ela e um grupo de amigos viajaram de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para Guarapari.

Celular furtado em Guarapari vai parar em Minas Gerais Crédito: Reprodução