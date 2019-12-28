Bafômetro que mede álcool à distância já está sendo usado no ES

Bafômetro passivo, à esquerda, e o tradicional, à direita. Crédito: José Carlos Schaeffer

Os novos bafômetros que podem flagrar álcool à distância já estão sendo utilizados pela Polícia Militar, desde a última quinta-feira (26) em blitzen realizadas no Estado. São 105 equipamentos que foram distribuídos na Grande Vitória e interior do Estado e que serão utilizados em várias operações, incluindo a Operação Verão , com destaque para os 14 municípios do litoral.

Chamados de etilômetros de aferição passiva, os novos equipamentos podem indicar a presença de álcool no ambiente do carro, bastando estar próximo ao motorista. Com ele, as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) esperam garantir mais celeridade nas blitzen.

De acordo com o capitão Sandro de Almeida, chefe da Seção de Planejamento do BPTran, com o novo bafômetro é possível fazer uma avaliação dos motoristas com o carro ainda na via, o que garante celeridade às fiscalizações e avaliação de um maior número de motoristas. "Antes, a pessoa precisava parar para a averiguação. Agora a checagem inicial é feita no próprio veículo e, se houver indicativo do uso de álcool, solicitamos ao motorista que estacione o veículo e que assopre o bafômetro convencional, que fornece uma medição de miligramas de álcool por litro de ar", explica.

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Os equipamentos já estão sendo utilizados nas fiscalizações diárias da Lei Seca, como o Madrugada Viva, o Praia Viva, nas operações itinerantes - principalmente nas imediações das orlas de Vitória, Serra e Vila Velha -, e nos patrulhamentos feitos nas rodovias ES 010 e ES 060 (Rodovia do Sol, no litoral Norte e no Sul). Todas ocorrem durante a semana e finais de semana, no feriadão, durante o dia e à noite.

O QUE ACONTECE

Após o bafômetro passivo apontar possível uso de álcool, o motorista será convidado a assoprar o bafômetro tradicional. Se houver a recusa, ele será notificado, o que poderá resultar em multa de R$ 2.934,70. Pode estar ainda sujeito ao recolhimento da habilitação e ser solicitado ainda que uma pessoa habilitada, que não tenha feito uso de álcool, vá ao local para buscar o carro.

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Se concordou em assoprar o bafômetro tradicional, e acusou de 0,05 a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o motorista estará sujeito a sanções administrativas e as mesmas referentes a quem recusou fazer o teste. Agora, se a medição apontar acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar, explica o capitão, a pessoa terá cometido um crime e será conduzida à delegacia, onde será autuado por embriaguez ao volante, com registro de boletim de ocorrência.

Haverá, ainda, as situações em que o bafômetro passivo acusa uso de álcool, a pessoa recusa o teste no equipamento convencional, mas apresenta sinais de embriaguez. "O policial pode constatar os sinais, como a pessoa estar com as vestes em desalinho, hálito etílico, voz embargada, andar cambaleante. Nesse caso, o policial vai preencher o laudo e o motorista será conduzido em flagrante à delegacia. Com as informações, o delegado poderá realizar a autuação por embriaguez ao volante", acrescenta o capitão.