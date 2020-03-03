Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bactéria que pode ter infectado médico capixaba em Cancún é 80% letal
Infecção em corais

Bactéria que pode ter infectado médico capixaba em Cancún é 80% letal

Após o caso, médicos do mundo todo entraram em contato com a família da vítima para estudar o caso. Eles acreditam que a bactéria pode ser do gênero Vibrio. Para entender riscos e cuidados, a reportagem conversou com especialista no assunto

Publicado em 03 de Março de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 20:00
Bactéria que pode ter infectado médico em praia de Cancún é 80% letal Crédito: Pixabay
A história do cirurgião geral Francisco José Jorge Mazzini, 66 anos, que morreu após cortar o braço em um coral e contrair uma bactéria, assustou muitas pessoas e chamou a atenção de especialistas. Após o ocorrido, médicos do mundo todo entraram em contato com a família da vítima para estudar o caso. Eles acreditam que a bactéria pode ser do gênero Vibrio, que é 80% letal em caso de infecção. Para entender riscos e cuidados, a reportagem conversou com um especialista no assunto. 
Bactéria que pode ter infectado médico capixaba em Cancún é 80 por cento letal
O cirurgião geral Francisco José Jorge Mazzini foi passar o carnaval em Cancún com a esposa, a pediatra Rachel Acha Mazzini. De acordo com ela, eles estavam nadando quando o médico esbarrou em uma pedra onde havia um coral e cortou superficialmente o braço, no último sábado (22). Como o ferimento era leve, o casal continuou a viagem normalmente. Contudo, dias depois, Mazzini começou a apresentar sintomas de infecção.
O médico  já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos. Segundo Rachel, os médicos informaram que Mazzini entrou em um estado de choque séptico, que é quando a bactéria se alastra pelo corpo do paciente, afetando vários órgãos.
Médico capixaba que pegou bactéria em praia do México  Crédito: Reprodução Facebook

O QUE É A VIBRIO VULNIFICUS?

De acordo com o médico dermatologista Vidal Haddad Junior, que durante três anos pesquisou cerca de 300 casos de acidentes causados por animais aquáticos, Vibrio vulnificus é uma espécie de bactéria que vive em ambientes marinhos. Vulnificus significa "causador de feridas", o que reflete a habilidade do micro-organismo em invadir e destruir tecidos.  O micro-organismo é associado com infecções que originam feridas e septicemias fatais.
"Os sintomas típicos da doença são febre, tremores, náuseas e lesões na pele. O início dos sintomas ocorre cerca de 24 horas após a contaminação e se houver infecção, o que não é comum, em 80% dos casos as vítimas não sobrevivem.".

QUEM PODE TER A INFECÇÃO?

Vidal explicou que os suscetíveis às infecções incluem idosos, pessoas imunocomprometidas, que sofrem de distúrbios crônicos do fígado e de alcoolismo crônico. A diferença desse microorganismo para outros víbrios patógenos está no fato de que ele se multiplica na corrente sanguínea, sendo altamente invasivo e capaz de produzir diversos fatores que o protegem do sistema imunológico.
"Essa bactéria pode ser encontrada em vários locais, inclusive na água do mar. Mas a maioria das pessoas que tem contato com a Vibrio não são infectadas. A infecção depende de vários fatores, como a pessoa ser imunocomprometida, idosa ou até mesmo o tipo de agressividade da bactéria. O que vitimou meu colega (de profissão) passa muito por fatores aleatórios e azar. Tantas pessoas se machucam na água, bem mais gravemente, e não sofrem infecções. Mas, infelizmente, acontece com alguns", lamentou.
Médico Francisco Mazzini com a mulher, a pediatra Rachel Acha Mazzini Crédito: Arquivo Pessoal

RISCOS, SINTOMAS E O QUE FAZER

De acordo com Vidal, ao se machucar com corais é recomendado fazer rigorosa assepsia no ferimento - se possível, até escovar delicadamente a área, usando antibiótico e tópicos para prevenir infecções. 
"Quando o ferimento é maior, abrindo feridas ou arrancando pedaços, o antibiótico sistêmico é fundamental. As infecções não são graves, na maioria das vezes, mas podem acontecer catástrofes, como a do médico capixaba. De qualquer forma, é importante  dizer que são situações anômalas e que mar é pra se divertir sem pânico", disse. 
O médico explicou, ainda, que os ferimentos podem servir como porta de entrada para bactérias e fungos, causadores de diversas infecções. Os sintomas mais comuns são inchaço, vermelhidão, dor e febre. Ao perceber alguns dos sintomas, a recomendação é procurar um hospital.
"Quando percebe-se que a ferida pode ter virado um infecção, o que se pode fazer é um tratamento com antibióticos. Alguns, fazem até cirurgia. Mas quando já há infecção, o índice de morte é de 80%. Essa bactéria não é rara, mas por sorte as infecções graves são incomuns", afirmou. 

Veja Também

Médicos do mundo todo querem estudar caso de capixaba que morreu em Cancún

Médico capixaba que pegou bactéria em coral será cremado em Cancún

Morre médico capixaba que pegou bactéria em Cancún, no México

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados