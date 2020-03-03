Bactéria que pode ter infectado médico capixaba em Cancún é 80% letal

Bactéria que pode ter infectado médico em praia de Cancún é 80% letal Crédito: Pixabay

A história do cirurgião geral Francisco José Jorge Mazzini, 66 anos, que morreu após cortar o braço em um coral e contrair uma bactéria, assustou muitas pessoas e chamou a atenção de especialistas. Após o ocorrido, médicos do mundo todo entraram em contato com a família da vítima para estudar o caso. Eles acreditam que a bactéria pode ser do gênero Vibrio, que é 80% letal em caso de infecção. Para entender riscos e cuidados, a reportagem conversou com um especialista no assunto.

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O cirurgião geral Francisco José Jorge Mazzini foi passar o carnaval em Cancún com a esposa, a pediatra Rachel Acha Mazzini. De acordo com ela, eles estavam nadando quando o médico esbarrou em uma pedra onde havia um coral e cortou superficialmente o braço, no último sábado (22). Como o ferimento era leve, o casal continuou a viagem normalmente. Contudo, dias depois, Mazzini começou a apresentar sintomas de infecção.

O médico já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos. Segundo Rachel, os médicos informaram que Mazzini entrou em um estado de choque séptico, que é quando a bactéria se alastra pelo corpo do paciente, afetando vários órgãos.

Médico capixaba que pegou bactéria em praia do México Crédito: Reprodução Facebook

O QUE É A VIBRIO VULNIFICUS?

De acordo com o médico dermatologista Vidal Haddad Junior, que durante três anos pesquisou cerca de 300 casos de acidentes causados por animais aquáticos, Vibrio vulnificus é uma espécie de bactéria que vive em ambientes marinhos. Vulnificus significa "causador de feridas", o que reflete a habilidade do micro-organismo em invadir e destruir tecidos. O micro-organismo é associado com infecções que originam feridas e septicemias fatais.

"Os sintomas típicos da doença são febre, tremores, náuseas e lesões na pele. O início dos sintomas ocorre cerca de 24 horas após a contaminação e se houver infecção, o que não é comum, em 80% dos casos as vítimas não sobrevivem.".

QUEM PODE TER A INFECÇÃO?

Vidal explicou que os suscetíveis às infecções incluem idosos, pessoas imunocomprometidas, que sofrem de distúrbios crônicos do fígado e de alcoolismo crônico. A diferença desse microorganismo para outros víbrios patógenos está no fato de que ele se multiplica na corrente sanguínea, sendo altamente invasivo e capaz de produzir diversos fatores que o protegem do sistema imunológico.

"Essa bactéria pode ser encontrada em vários locais, inclusive na água do mar. Mas a maioria das pessoas que tem contato com a Vibrio não são infectadas. A infecção depende de vários fatores, como a pessoa ser imunocomprometida, idosa ou até mesmo o tipo de agressividade da bactéria. O que vitimou meu colega (de profissão) passa muito por fatores aleatórios e azar. Tantas pessoas se machucam na água, bem mais gravemente, e não sofrem infecções. Mas, infelizmente, acontece com alguns", lamentou.

Médico Francisco Mazzini com a mulher, a pediatra Rachel Acha Mazzini Crédito: Arquivo Pessoal

RISCOS, SINTOMAS E O QUE FAZER

De acordo com Vidal, ao se machucar com corais é recomendado fazer rigorosa assepsia no ferimento - se possível, até escovar delicadamente a área, usando antibiótico e tópicos para prevenir infecções.

"Quando o ferimento é maior, abrindo feridas ou arrancando pedaços, o antibiótico sistêmico é fundamental. As infecções não são graves, na maioria das vezes, mas podem acontecer catástrofes, como a do médico capixaba. De qualquer forma, é importante dizer que são situações anômalas e que mar é pra se divertir sem pânico", disse.

O médico explicou, ainda, que os ferimentos podem servir como porta de entrada para bactérias e fungos, causadores de diversas infecções. Os sintomas mais comuns são inchaço, vermelhidão, dor e febre. Ao perceber alguns dos sintomas, a recomendação é procurar um hospital.