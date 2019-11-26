Aventura sobre rodas: casal capixaba viaja aos extremos das Américas

Patagônia argentina -expedição ao extremo: casal viaja de motorhome pelo extremo das Américas. Crédito: Arquivo Pessoal

O advogado Marcelo Andrade, 49, e da professora e microempresária Ana Lucia de Carvalho, 51, vivem, há mais de cem dias, uma aventura sobre rodas. O casal, que mora em Vila Velha , está a bordo de um motorhome (veículo de médio porte adaptado com móveis e utensílios domésticos) percorrendo as Américas de ponta a ponta.

Apaixonados pela estrada, a viagem surgiu do sonho de ir mais longe o possível dirigindo um carro.

"Além de ser prazeroso para nós - que graça teria ir de avião? - com o motorhome, conhecemos vários países, pessoas e culturas diversas e ainda temos o mundo todo como quintal. O que importa para nós não é apenas o destino da viagem, mas todo o trajeto percorrido para chegar até lá", afirma Ana Lucia.

(América do Norte), teve início em junho e ainda não acabou. A primeira parte do passeio foi feita de dezembro de 2018 até janeiro de 2019, com destino a Ushuaia, na Argentina (América do Sul). A segunda, para o Alasca, nos Estados Unidos (América do Norte), teve início em junho e ainda não acabou.

A Gazeta os motivos da escolha dos destinos, as principais dificuldades encaradas durante o trajeto, os gastos com a viagem e outras nuances que norteiam a aventura sobre rodas. Confira: Atualmente eles estão em Massachussetts, também nos Estados Unidos, já no caminho de volta para o Brasil . Com entusiasmo, os dois relataram paraos motivos da escolha dos destinos, as principais dificuldades encaradas durante o trajeto, os gastos com a viagem e outras nuances que norteiam a aventura sobre rodas. Confira:

RENÚNCIA

Para viajar aos extremos das Américas, os dois abriram mão do conforto. Afinal, para viver em um veículo é preciso adaptação. Mas os sacrifícios começaram muito antes do casal pegar a estrada, foi preciso renunciar a muitos luxos e economizar bastante. Mas eles afirmam que tudo valeu a pena.

"Realize seus sonhos, nós só temos uma vida! Planeje, foque o objetivo, tenha fé e realize. Tudo na nossa vida é baseado em escolhas. Nós escolhemos não sair todos os finais de semana para jantar fora, não comprar roupas e sapatos de marca e não trocar de carro para poder viajar. Falta de tempo e dinheiro não são obstáculos. Conhecemos pessoas que saíram para a estrada com R$ 100,00 e estão se virando. Há quem vá à pé, de bicicleta, de moto, de fusca. Cada um do seu jeito, mas em busca da aventura e de viver a vida", declara Marcelo.

TRABALHO

Marcelo ainda mantém o escritório de advocacia em funcionamento e possui contato permanente com funcionários e clientes. Na época do planejamento da viagem recebeu, inclusive, muito apoio.

Já Ana Lúcia, depois de 11 anos lecionando em uma faculdade, encerrou o contrato com a instituição. Atualmente, ela é microempresária no ramo do café e aproveita a aventura para conhecer novos sabores.

PREPARO DO CARRO

A escolha do veículo levou em consideração o tipo de combustível - diesel - e o espaço. O casal fez uma revisão mecânica, adaptou os bancos para poltronas acolchoadas e giratórias e forrou o interior do carro com tecido acústico, para abafar ruídos e conter o frio. Além disso, adicionou chuveiro aquecido à gás, vaso sanitário químico, lavabo, cama de casal, cozinha com fogão, pia, armários, frigobar, sofá com dois lugares para refeições e leitura, ar condicionado, climatizador, televisão, energia elétrica, gerador, caixa d'água de 150 litros e máquina de lavar.

Tudo foi pensado para transformar o veículo em uma espécie de casa sobre rodas, garantindo segurança e o máximo de conforto possível, tendo em vista a duração da viagem e as temperaturas dos lugares que iriam visitar.

ESCOLHA DE PAÍSES E DATAS

Os capixabas escolheram a cidade de Ushuaia, na Argentina, como destino do extremo Sul. Eles viajaram em dezembro de 2018 para aproveitar o verão e fugir das baixíssimas temperaturas. Nesse período, nevava apenas nas áreas mais elevadas. A volta foi no final de janeiro 2019. Ao todo, eles gastaram 38 dias.

Já para o Norte, o local escolhido foi o Alasca, nos Estados Unidos. A viagem de ida foi programada para acontecer nos meses de junho, julho e agosto de 2019 (81 dias). De início, o objetivo também era aproveitar o final do verão, já que no inverno o lugar chega a ficar até 90 dias sem sol. A temperatura mais elevada que eles enfrentaram foi 1º C negativo. Em setembro, eles iniciaram a volta para o Brasil e pretendem concluí-la até janeiro de 2020.

DIFICULDADES

No extremo Sul, as maiores dificuldades foram ventos fontes, falta de água para abastecer o motorhome, cascalhos de pedra em alguns trechos das estradas e distância longa entre as cidades.

Já no Norte, os desafios foram internet - havia poucos estabelecimentos com wi-fi disponíveis - , a travessia nas fronteiras entre os países - burocracia -, estradas esburacadas, imprudência no trânsito de outros motoristas e a manutenção do veículo - reposição de peças (em uma situação eles precisaram encomendar uma peça no Brasil, porque o modelo e a marca do veículo não são vendidos naquela região).

GASTOS FINANCEIROS

Foram necessários três anos para o casal levantar a quantia de U$ 12 mil dólares (cerca de R$ 49,2 mil na cotação de R$ 4,10). Nesse valor, estavam inclusos gastos com alimentação, taxas e impostos pagos nas fronteiras, travessias de navio, seguro saúde e combustível. Já para construir o motorhome, o casal gastou R$ 30 mil.

Ao todo, eles gastaram R$ 79,2 mil - desconsiderando os excedentes (roupas, presentes e outros).

Expedição ao extremo

PAÍSES VISITADOS

Marcelo e Ana Lucia visitaram 16 países, contando com o Brasil. Para o casal a Argentina foi o país mais encantador da América do Sul e o Canadá da América do Norte. Confira a lista de países visitados:

1. Brasil

2. Uruguai

3 . Argentina

4. Chile

5. Peru

6. Equador

7. Colômbia

8. Panamá

9. Costa Rica

10. Nicarágua

11. Honduras

12. El Salvador

13. Guatemala

14. México

15. Estados Unidos

16. Canadá

PLANOS FUTUROS