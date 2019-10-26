Turismo de luxo: viajantes querem viver a experiência do sossego

O Six Senses, no Butão, oferece imersão sensorial, aulas de ioga e visitação a templos budistas Crédito: Divulgação

Osilêncio tem seu preço. E no turismo de luxo é cada vez mais comum a procura por destinos, hotéis e passeios que prezem pelo sossego. É uma tendência que já estamos sentindo há algum tempo. Cada vez mais as pessoas procuram por experiências que vão além do convencional, e muitas delas têm a ver com o silêncio, com momentos de bem-estar e introspecção que permitam olhar pra dentro e se reconectar com elas mesmas para, de certa forma, manter a saúde mental. Acredito que curtir o silêncio é uma chance de contemplar, de ter um tempo para pensar, de estar offline neste mundo tão hiperconectado. E tudo isso serve como um detox do excesso de informações que tomou conta da nossa vida, explica Bruno Vilaça, agente de viagens especialista no segmento luxo.

Alguns destinos no mundo têm uma vocação natural para o silêncio. Um deles é o Butão, que está se consolidando como uma grande promessa no mercado de turismo de luxo. O país é um dos grandes protagonistas dessa nova Era das viagens com propósito, das viagens sustentáveis, na busca do bem-estar e do cuidado com o próximo, onde, não por acaso, a felicidade é um artigo da constituição. Ainda ouviremos falar muito desse pequeno país tão interessante, diz Vilaça. Lá se destaca a rede Six Senses, que acaba de abrir cinco hotéis no país que estão dando o que falar. São oferecidas viagens de imersão sensorial, passando 2 ou 3 noites em cada um dos hotéis, localizados em Thimpu, Punakha, Paro, Gangtey e Bumthang. Os dias por lá começam com ioga ou meditação. Depois, o hóspede sai para caminhar e conhecer as montanhas e vilarejos, participar de festivais culturais e visitar templos budistas perdidos no meio do nada, detalha o agente. O preço? Diárias a partir de US$ 1.750 para o casal neste período de pré-abertura dos hotéis.

Deserto do atacama

No Tierra Atacama Hotel Boutique, no Deserto do Atacama, o hóspede relaxa com vista para o vulcão Crédito: Divulgação

Para a agente de viagens Ivana Ruy, que também trabalha com o segmento de luxo, existe uma grande demanda de viajantes que buscam o silêncio, viagens contemplativas em lugares isolados. Para ela, o Deserto do Atacama, no Chile, é um desses destinos isolados para se conhecer. Além de ter um cenário fascinante, permite que os visitantes participem de experiências diferenciadas. Os hotéis organizam passeios a pé, a cavalo ou de bicicleta, em visitas privadas. E à noite tem o céu mais limpo e perfeito para observação, comenta ela.

O turista classe A quer paz e sossego. E no Atacama ele pode ficar no Tierra Atacama Hotel Boutique & Spa, que faz de tudo para mimar o hóspede - da vista espetacular aos serviços oferecidos. Ele é autossustentável, oferece hidromassagem e piscina ao ar livre enquanto você admira o vulcão. Também tem aulas de ioga e meditação, além da gastronomia de alto padrão e um atendimento que faz o cliente se sentir como se estivesse em casa, garante Ivana. As diárias custam a partir de US$ 1.550.

No ar

Para quem quer tranquilidade à beira-mar, a dica é uma localização remota, como o hotel Amanyara, localizado em uma das praias mais bonitas de Turks & Caicos e conhecido por garantir uma atmosfera serena onde quer que o turista esteja. O silêncio predomina por seus ambientes, que só é interrompido pelo barulho das fontes e espelhos de água, marca registrada do lugar. O simples fato de estar no hotel é a certeza de saber que o sossego e o silêncio serão tratados como assunto sério, conta Bruno Vilaça. Detalhe: o Amanyara fica numa ilha privativa.

O Amanyara, em Turks & Caicos, é bastante conhecido por sua atmosfera de paz e tranquilidade Crédito: Divulgação

O universo do turismo de luxo investe pesado para cativar quem está disposto a pagar pelas viagens. Tanto que a tendência do silêncio também já chegou às viagens aéreas. Recentemente uma companhia aérea japonesa causou polêmica ao anunciar que será possível descobrir no momento da reserva onde os pais com crianças pequenas estarão sentados no avião. A ideia é ajudar o viajante em busca de quietude a se sentar no assento mais distante possível.