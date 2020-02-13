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Turismo

As novas regras para subir de carro ao Convento da Penha

As subidas devem ser realizadas a pé ou pelo serviço pago de van, mas há exceções para idosos e portadores de necessidades especiais

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:10
Novas regras já estão valendo para quem quiser visitar o Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Quem quiser visitar o Convento da Penha, em Vila Velha, deve ficar atento às mudanças que já estão em vigor em relação à subida de carro ao principal ponto turístico do Espírito Santo. Desde a última segunda-feira (10), os visitantes devem fazer o trajeto a pé ou por meio de um serviço de transporte pago de vans, que saem a cada dez minutos do campinho.
As exceções ficam por conta dos veículos devidamente identificados com cartão de pessoa idosa ou que transportem alguém com necessidades especiais; e automóveis de serviço ou que carreguem voluntários da liturgia local. Nesses casos, a subida poderá ser feita todos os dias, exceto às quartas-feiras, durante o período da tarde.
O percurso de carro também estará liberado para quem quiser participar das primeiras missas do dia, que acontecem às 6h e às 7h de segunda-feira a sábado, e às 5h e às 7h aos domingos. No entanto, em dias de grandes eventos, o acesso de automóveis ao campinho do Convento será totalmente vedado.
Quem não figura nessas exceções tem duas possibilidades de caminhos a pé: pela estrada principal, com 1.200 metros de extensão; ou pela chamada ladeira da penitência, que tem 500 metros de subida íngreme. Já quem optar pelas vans terá que desembolsar R$ 3,50 (para subir ou descer) ou R$ 5 (para ida e volta). A compra dos bilhetes pode ser feita apenas com dinheiro (não são aceitos cartões) na portaria do convento ou no campinho.

ÚNICA PREOCUPAÇÃO

De acordo com o Frei Paulo, uma preocupação que surgiu com essa mudança é relativa à queixa de pessoas que relataram ter medo de estacionarem os veículos na Prainha, por causa dos flanelinhas. As reclamações foram repassadas à Prefeitura de Vila Velha, que garantiu que a Guarda Municipal será constante para garantir a ordem e a segurança no local.

MUDANÇA DEFINITIVA

Em dezembro do ano passado, a subida de veículos ao Convento da Penha já havia sido suspensa temporariamente, por causa do aumento do número de visitantes ao local. Desta vez, menos de dois meses depois, a restrição é definitiva, conforme acordo entre a fraternidade e a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha.
De acordo com representantes de ambos os lados, a mudança foi considerada positiva, inclusive por quem frequentou o local. Suspender a subida de automóveis traz mais tranquilidade, paz, segurança e conforto para todo mundo, afirmou o Frei Paulo. Já o secretário Coronel Oberacy Emmerich Junior garantiu não ter tido nenhuma intercorrência durante o período.

AS REGRAS

  • Todos os dias (exceto quarta-feira à tarde): só serão permitidos automóveis identificados com o cartão de pessoa idosa ou que transportem pessoas com necessidades especiais. Também poderão subir ao estacionamento os veículos de serviço e que carreguem voluntários da liturgia local.
  • Todos os dias (para as duas primeiras missas): subida de automóveis autorizada.
  • Dias de grandes eventos: totalmente vedado o acesso de automóveis.

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