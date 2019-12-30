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Vila Velha

Subida de veículos ao Convento da Penha é suspensa durante o verão

Medida começa a valer a partir desta terça-feira (31). A subida só poderá ser feita por meio do transporte de vans no local ou caminhando pela estrada principal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 20:21

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 20:21

Durante o verão, as subidas até o campinho do Convento da Penha só serão permitidas por meio de vans ou a pé   Crédito: Fernando Madeira
A partir desta terça-feira (31), a subida de veículos até o campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, estará suspensa durante o verão. A decisão foi tomada devido ao aumento do número de visitantes, romeiros e turistas no local nesta época. 
Com isso, ir até o Convento só poderá ser feita a pé ou através das vans de transporte. Quem optar por caminhar, poderá subir pela estrada principal, que tem cerca de 1,2 km, ou pela "ladeira da penitência", que é íngreme e possui 500 metros. Já o transporte por meio de vans, que ficam logo na entrada do local,  tem um valor de R$ 5,00 (subida e descida) e R$ 3,50 (somente subida ou descida). Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria ou no ponto de embarque e desembarque, no Campinho. 

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De acordo com o site do santuário, no período de verão a quantidade de visitantes aumenta em quase 100% devido aos turistas que chegam ao Espírito Santo. Com isso, cresce o risco de acidentes ao longo da estrada que dá acesso ao Campinho. Confira abaixo o comunicado divulgado pelo Convento da Penha.
Comunicado divulgado pelo Convento da Penha a respeito da suspensão da subida de veículos durante o verão Crédito: Divulgação

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