Padroeira do ES

Missa abre Festa da Penha com apelo por fé e solidariedade; veja fotos

Fiéis lotaram o Campinho do Convento da Penha, na tarde deste domingo de Páscoa (20), durante celebração que abre as festividades em homenagem a Nossa Senhora da Penha

A tradicional missa de abertura da Festa da Penha 2025 reuniu uma multidão de fiéis no Campinho do Convento, na tarde deste domingo de Páscoa (20). A celebração, que marcou o início oficial da programação religiosa, foi presidida por frei Gustavo Medella, vigário provincial da Província Franciscana, com liturgia preparada pela área pastoral de Vila Velha.

Inspirado pelo Evangelho de João, que narra o túmulo vazio de Jesus e as faixas de linho deixadas para trás, o frade conclamou os fiéis a “tecerem a própria fé com a vida cotidiana”.



Durante a homilia, frei Gustavo fez um apelo por uma vivência cristã marcada pela acolhida e pela esperança. “Palavras com intolerância, exclusão e julgamento rasgam o tecido da fé”, disse, ao defender que os cristãos devem ser construtores de redes de cuidado. Ele também destacou a importância de prevenir o sofrimento social com ações concretas de atenção a crianças, idosos e pessoas vulneráveis, afirmando que “é mais fácil tecer uma roupa nova do que remendar a que foi rasgada”.

A abertura da festa também contou com uma acolhida especial conduzida pelos freis Gabriel Dellandrea, guardião do Convento, e Felipe Carretta, da Província Franciscana, seguida da oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora. Frei Gabriel também conduziu o primeiro devocional da festa, lembrando que “o amor de Deus é o combustível” para a caminhada de fé. Ao final da missa, frei Gustavo reforçou o convite para que todos sejam “peregrinos da esperança” ao longo da Festa da Penha.

