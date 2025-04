Veja como se inscrever

Festa da Penha: fiéis de 8 cidades do ES terão ônibus para Romaria dos Homens

Transporte vai levar devotos interessados em participar da procissão ou da missa de encerramento da romaria, no dia 26 de abril

Fiéis participam da Romaria dos Homens, durante a Festa da Penha. (Vitor Jubini)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Fiéis de oito cidades do Espírito Santo que quiserem participar da Romaria dos Homens, no dia 26 de abril, vão poder contar com transporte de ida e volta. Ônibus disponibilizados pelo Sesc-ES vão levar os romeiros para a tradicional procissão que ocorre todos os anos durante a Festa da Penha.

Os ônibus vão sair das unidades do Sesc em São Mateus, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Aracruz, Domingos Martins e Guarapari. A chegada dos romeiros à Grande Vitória está prevista para as 18h, com duas opções de parada: na Catedral de Vitória, para quem quiser participar da romaria a pé; e na Prainha, em Vila Velha, local da missa de encerramento da procissão.

Os interessados no transporte devem se inscrever no site https://portal.sesc-es.com.br/festa-da-penha-2025/, cadastrando os dados pessoais. Para validar a inscrição, é preciso doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão recolhidos na hora do embarque e destinados às instituições atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que os fiéis realizem o cadastro com antecedência.

É permitido levar crianças, desde que estejam acompanhadas pelos responsáveis. Além do transporte de ida e volta, o passeio vai contar com guia de turismo credenciado. O retorno será por volta de 1 hora do dia 27 de abril, após o fim da missa de encerramento da romaria.

Serviço: pontos e horários de saída dos ônibus do Sesc

Sesc São Mateus



Horário de saída: 13h

13h Embarque: Rua Coronel Constantino Cunha, 1738, Bairro Ideal, São Mateus

Rua Coronel Constantino Cunha, 1738, Bairro Ideal, São Mateus Telefone: (27) 3763-8650

Sesc Baixo Guandu



Horário de saída: 13h

13h Embarque: Rua Wanderlan Alves, 290, Bairro Vila Kennedy, Baixo Guandu

Rua Wanderlan Alves, 290, Bairro Vila Kennedy, Baixo Guandu Telefone: (27) 3732-2750

Sesc Cachoeiro de Itapemirim



Horário de saída: 13h30

13h30 Endereço do embarque: Rua Joana Payer, 01/101z - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim

Rua Joana Payer, 01/101z - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim Telefone: (28) 3526-3000

Sesc Colatina



Horário de saída: 14h

14h Endereço: Clothildes G. Tozzi, 100 - Centro, Colatina

Clothildes G. Tozzi, 100 - Centro, Colatina Telefone: (27) 3770-3300

Sesc Linhares



Horário de saída: 14h

14h Endereço: Rua Augusto Calmon, 1907 - Colina, Linhares

Rua Augusto Calmon, 1907 - Colina, Linhares Telefone: (27) 3264-5820

Sesc Aracruz



Horário de saída: 14h30

14h30 Endereço: Rua Professor Lobo, 650 - Centro, Aracruz

Rua Professor Lobo, 650 - Centro, Aracruz Telefone: (27) 3296-4750

Praça de Domingos Martins



Horário de saída: 15h

15h Endereço: Praça Dr. Arthur Gerhardt - Centro, Domingos Martins

Hotel Sesc Guarapari



Horário de saída: 15h

15h Endereço: Rodovia do Sol, Km 01 - Muquiçaba, Guarapari

Rodovia do Sol, Km 01 - Muquiçaba, Guarapari Telefone: (27) 3221-1407/WhatsApp: (27) 99787-8368

Hotel Sesc Praia Formosa



Horário de saída: 15h

15h Endereço: Rodovia ES-010, Km 35, Norte - Santa Cruz, Aracruz

Rodovia ES-010, Km 35, Norte - Santa Cruz, Aracruz Telefone: (27) 3302-8840/ WhatsApp: (27) 99506-0431

