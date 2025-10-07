Home
>
Economia do ES
>
VLI faz primeira exportação de milho para a China em porto do ES

VLI faz primeira exportação de milho para a China em porto do ES

Grão chegou ao Estado vindo de Minas Gerais e foi enviado ao mercado chinês em um dos maiores navios cargueiros que operam nos portos capixabas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:09

Milho sendo alocado no compartimento de carga do navio
Milho sendo alocado no compartimento de carga do navio Crédito: Divulgação/VLI

Mais de 75 mil toneladas de milho foram exportadas à China a partir do Espírito Santo, em uma operação logística inédita que mobilizou recursos ferroviários e portuários no Estado. A ação, iniciada no fim de setembro e concluída na última sexta-feira (3), enviou uma carga oriunda de Minas Gerais ao mercado chinês por meio do Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória.

Recomendado para você

Grão chegou ao Estado vindo de Minas Gerais e foi enviado ao mercado chinês em um dos maiores navios cargueiros que operam nos portos capixabas

VLI faz primeira exportação de milho para a China em porto do ES

Expectativa é que todas as cidades atendidas pela Cesan passem a contar com os serviços assinados junto a duas empresas da Espanha

ES anuncia investimento de R$ 7 bi em serviços de saneamento em 43 municípios

A decisão foi tomada a partir de estudos complementares que identificaram a necessidade de adotar parâmetros mais rigorosos de segurança. Estrutura ficará no Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins

Cesan muda Barragem dos Imigrantes e investimento vai superar os R$ 300 milhões

O escoamento da commodity foi feito pela VLI como parte de um processo que conecta o Triângulo Mineiro ao sistema portuário capixaba no Corredor Leste da companhia. A operação foi realizada pela Ferrovia Centro-Atlântica na Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde a VLI está em processo de transição para um novo modelo regulatório de operação como agente transportador ferroviário de cargas.

A movimentação dos grãos foi concluída em meio a uma crescente demanda chinesa por milho brasileiro, que aumentou exponencialmente após 2022, quando a guerra na Ucrânia impactou o fornecimento global de grãos. Em resposta, a China expandiu seus acordos comerciais e, a partir de 2023, implementou novos protocolos fitossanitários, estabelecendo critérios rigorosos para sementes e pragas.

Milho sendo alocado no compartimento de carga do navio
Milho sendo alocado no compartimento de carga do navio Crédito: Divulgação/VLI

Para Daniel Schaffazick, diretor de operações do Corredor Leste da VLI, a movimentação inédita fortalece a cadeia de suprimentos e contribui para a expansão do comércio exterior do Brasil.

“Essa nova rota de exportação é um exemplo de como inovamos para atender nossos clientes dos segmentos de maior impacto na economia brasileira, como é o caso do agronegócio", afirma.

Para obter a habilitação, o terminal de produtos do Porto de Tubarão passou por um processo de cadastro junto ao Sistema de Gestão Agropecuária do Ministério da Agricultura (Sipeagro/Mapa).

Essa etapa incluiu o registro do terminal como armazém portuário para a exportação de milho à China, com a apresentação de documentações como o Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a implementação de um sistema de monitoramento de micotoxinas e resíduos de agrotóxicos nos grãos armazenados. A adequação também exigiu a capacitação de colaboradores para garantir a total conformidade com os padrões chineses.

Além das exportações de grãos, a VLI mantém, no Espírito Santo, um fluxo de importação e exportação de cargas como farelo, fertilizantes, celulose, insumos e produtos siderúrgicos.

Por meio do Corredor Leste, a empresa movimenta, anualmente, cerca de 16,7 milhões de toneladas por ferrovia e 16,2 milhões de toneladas nos portos capixabas.

Leia mais

Imagem - Renovação da FCA: ES e MG defendem contorno alternativo à Serra do Tigre

Renovação da FCA: ES e MG defendem contorno alternativo à Serra do Tigre

Imagem - Como é o embarque de minério num navio gigante em porto de Vitória

Como é o embarque de minério num navio gigante em porto de Vitória

Imagem - ES registra 41 casos de roubos e furtos de cargas neste ano

ES registra 41 casos de roubos e furtos de cargas neste ano

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais