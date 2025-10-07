Economia

VLI faz primeira exportação de milho para a China em porto do ES

Grão chegou ao Estado vindo de Minas Gerais e foi enviado ao mercado chinês em um dos maiores navios cargueiros que operam nos portos capixabas

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:09

Milho sendo alocado no compartimento de carga do navio Crédito: Divulgação/VLI

Mais de 75 mil toneladas de milho foram exportadas à China a partir do Espírito Santo, em uma operação logística inédita que mobilizou recursos ferroviários e portuários no Estado. A ação, iniciada no fim de setembro e concluída na última sexta-feira (3), enviou uma carga oriunda de Minas Gerais ao mercado chinês por meio do Terminal de Produtos Diversos (TPD) do Porto de Tubarão, em Vitória.

O escoamento da commodity foi feito pela VLI como parte de um processo que conecta o Triângulo Mineiro ao sistema portuário capixaba no Corredor Leste da companhia. A operação foi realizada pela Ferrovia Centro-Atlântica na Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde a VLI está em processo de transição para um novo modelo regulatório de operação como agente transportador ferroviário de cargas.

A movimentação dos grãos foi concluída em meio a uma crescente demanda chinesa por milho brasileiro, que aumentou exponencialmente após 2022, quando a guerra na Ucrânia impactou o fornecimento global de grãos. Em resposta, a China expandiu seus acordos comerciais e, a partir de 2023, implementou novos protocolos fitossanitários, estabelecendo critérios rigorosos para sementes e pragas.

Para Daniel Schaffazick, diretor de operações do Corredor Leste da VLI, a movimentação inédita fortalece a cadeia de suprimentos e contribui para a expansão do comércio exterior do Brasil.

“Essa nova rota de exportação é um exemplo de como inovamos para atender nossos clientes dos segmentos de maior impacto na economia brasileira, como é o caso do agronegócio", afirma.

Para obter a habilitação, o terminal de produtos do Porto de Tubarão passou por um processo de cadastro junto ao Sistema de Gestão Agropecuária do Ministério da Agricultura (Sipeagro/Mapa).

Essa etapa incluiu o registro do terminal como armazém portuário para a exportação de milho à China, com a apresentação de documentações como o Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a implementação de um sistema de monitoramento de micotoxinas e resíduos de agrotóxicos nos grãos armazenados. A adequação também exigiu a capacitação de colaboradores para garantir a total conformidade com os padrões chineses.

Além das exportações de grãos, a VLI mantém, no Espírito Santo, um fluxo de importação e exportação de cargas como farelo, fertilizantes, celulose, insumos e produtos siderúrgicos.

Por meio do Corredor Leste, a empresa movimenta, anualmente, cerca de 16,7 milhões de toneladas por ferrovia e 16,2 milhões de toneladas nos portos capixabas.

