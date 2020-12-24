Véspera de Natal tem filas e supermercados lotados no ES

A tradicional corrida aos supermercados para as compras dos ingredientes da ceia de Natal não faltou em 2020. Mesmo em ano de pandemia, muitas pessoas deixaram para a última hora e acabaram lotando estabelecimentos na Grande Vitória.
Leitores de A Gazeta flagraram grandes filas e compras em família nos supermercados e encaminharam registros para a reportagem. Nesta quinta-feira os supermercados fecham mais cedo e só reabrem no sábado (26).
Para controlar o fluxo e evitar aglomerações, coube aos proprietários exigir a entrada com máscara, disponibilizar álcool em gel e reforçar para que os clientes respeitassem o distanciamento exigido, segundo informou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), que garante que os demais protocolos estão sendo cumpridos.
"Os estabelecimentos estão tomando todo cuidado possível, chamando atenção no alto-falante, exigindo máscaras para entrar, disponibilizando álcool 70% para minimizar essa questão. Tivemos muitos clientes que estiveram na quarta-feira (23) fazendo as compras, o que foi uma movimentação atípica exatamente para as pessoas que queriam evitar áreas de muita gente circulando nos supermercados", pontuou Hélio Schneider, superintendente da Acaps.
Outra medida tomada pelos supermercadistas é a extensão do horário de funcionamento. Em outros anos, as portas ficavam abertas até às 18 horas. Neste ano, alguns decidiram por funcionar até 19h ou 20h. "É mais uma tentativa de diluir o fluxo de clientes dentro das horas de funcionamento", ponderou Schneider.