Véspera de Natal tem filas e supermercados lotados no ES

Filas em supermercado de Vila Velha na véspera do Natal Crédito: Romildo Ramos/Internauta

A tradicional corrida aos supermercados para as compras dos ingredientes da ceia de Natal não faltou em 2020. Mesmo em ano de pandemia, muitas pessoas deixaram para a última hora e acabaram lotando estabelecimentos na Grande Vitória

Leitores de A Gazeta flagraram grandes filas e compras em família nos supermercados e encaminharam registros para a reportagem. Nesta quinta-feira os supermercados fecham mais cedo e só reabrem no sábado (26).

Para controlar o fluxo e evitar aglomerações, coube aos proprietários exigir a entrada com máscara, disponibilizar álcool em gel e reforçar para que os clientes respeitassem o distanciamento exigido, segundo informou a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), que garante que os demais protocolos estão sendo cumpridos.

"Os estabelecimentos estão tomando todo cuidado possível, chamando atenção no alto-falante, exigindo máscaras para entrar, disponibilizando álcool 70% para minimizar essa questão. Tivemos muitos clientes que estiveram na quarta-feira (23) fazendo as compras, o que foi uma movimentação atípica exatamente para as pessoas que queriam evitar áreas de muita gente circulando nos supermercados", pontuou Hélio Schneider, superintendente da Acaps.