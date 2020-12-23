Veja como será o funcionamento dos parques estaduais na semana de Natal

Parque do Forno Grande, em Castelo Crédito: Divulgação/Setur/ES

Os parques estaduais terão um funcionamento diferenciado durante esta semana, em função do Natal. Todos estarão fechados na quinta (24) e sexta-feira (25), mas funcionarão normalmente nos outros dias da semana, inclusive no sábado (26) e domingo (27).

A exceção é o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, que não abre às segundas-feiras em função de manutenção. Em Conceição da Barra, o Parque Estadual de Itaúnas não terá expediente administrativo. Porém, o local estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e praias são de livre acesso e autoguiadas.

Além disso, todos os parques se encontram em municípios atualmente em Risco Moderado no mapa de Gestão de Risco da Covid-19 e, de acordo com a portaria nº 226-R da Secretaria da Saúde (Sesa), estão autorizados a funcionar, respeitando as regras sanitárias. O Mapa de Risco é atualizado semanalmente e, de acordo com a classificação de risco, é atualizado também o funcionamento de cada parque.

REGRAS

Parque do Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. No Forno Grande não é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected]. A visitação no, em, e, em, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. Nonão é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para

[email protected]. O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail. Já em Pedra Azul é necessário agendamento pelo e-mail. O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail.

Os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo Cesar Vinha têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.

O público visitante deve seguir as meditas sanitárias contra o novo Coronavírus usando máscaras, levando o próprio recipiente para beber água, além de álcool 70% para realizar a higienização das mãos. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.

O Iema readequou a infraestrutura de funcionamento nos parques para atender aos protocolos exigidos pelo Governo do Estado. Uma ressalva é que todos ficarão com o Centro de Visitantes fechados para evitar aglomerações.

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