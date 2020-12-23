Veja como será o funcionamento dos parques estaduais na semana de Natal

Os parques estaduais terão um funcionamento diferenciado durante esta semana, em função do Natal. Todos estarão fechados na quinta (24) e sexta-feira (25), mas funcionarão normalmente nos outros dias da semana, inclusive no sábado (26) e domingo (27).
A exceção é o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, que não abre às segundas-feiras em função de manutenção. Em Conceição da Barra, o Parque Estadual de Itaúnas não terá expediente administrativo. Porém, o local estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e praias são de livre acesso e autoguiadas.
Além disso, todos os parques se encontram em municípios atualmente em Risco Moderado no mapa de Gestão de Risco da Covid-19 e, de acordo com a portaria nº 226-R da Secretaria da Saúde (Sesa), estão autorizados a funcionar, respeitando as regras sanitárias. O Mapa de Risco é atualizado semanalmente e, de acordo com a classificação de risco, é atualizado também o funcionamento de cada parque.
REGRAS
A visitação no Parque do Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. No Forno Grande não é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected].
Já em Pedra Azul é necessário agendamento pelo e-mail [email protected]. O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail.
Os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo Cesar Vinha têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.
O público visitante deve seguir as meditas sanitárias contra o novo Coronavírus usando máscaras, levando o próprio recipiente para beber água, além de álcool 70% para realizar a higienização das mãos. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.
O Iema readequou a infraestrutura de funcionamento nos parques para atender aos protocolos exigidos pelo Governo do Estado. Uma ressalva é que todos ficarão com o Centro de Visitantes fechados para evitar aglomerações.
CONFIRA OS HORÁRIOS E AS NORMAS DOS PARQUES
- Parque Cachoeira da Fumaça
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.
- Parque do Forno Grande
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Agendamento para escalada: [email protected]
- Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.
- Parque de Pedra Azul
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h
- Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno
- Agendamento para visitação: [email protected]
- Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP: 29278-000
- Parque de Itaúnas
- Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000
- Parque Paulo Cesar Vinha
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16 horas
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
- Endereço: Rodovia ES-060 - Km 37.5, Setiba, Guarapari/ES. CEP: 29222-360