Natal no ES: as cidades decoradas e com espaços abertos para visitação

As cidades que tradicionalmente recebem turistas no fim do ano estão brilhando mais do que nunca em 2020! Isso porque além de enfeitarem a cidade, as decorações de Natal trazem conforto para a população, que ainda deve tomar os cuidados necessários, em meio à pandemia da Covid-19. Paris, na França, por exemplo, reforçou as luzinhas pelas ruas da cidade como uma forma de aquecer o coração dos moradores e visitantes e, no Espírito Santo, tem município que decidiu ir na mesma onda.
Esse é o caso da Serra, que ampliou os pontos decorados neste dezembro. Árvores de Natal iluminadas de 10 metros de altura com enfeites de presente de 4 e 3,5 metros cada foram espalhadas em 17 bairros e, tradicionalmente enfeitado, o Parque da Cidade também conta com iluminação especial.
O local, que inclusive está aberto para visitação e fotos, recebeu uma árvore gigante e pisca-pisca por toda sua área. O visitante que quiser ir ver a decoração de perto só vai poder entrar no parque usando máscara. Avisos que lembram a higiene das mãos, a proteção física e o distanciamento foram instalados em vários pontos do ambiente.
Em Vitória, a quantidade de árvores instaladas também chamou a atenção. Cada um dos treze pinheiros decorados da cidade tem dez metros de altura e possui adornos acoplados à iluminação. Cada um deles está na Praça do Papa, Portal do Príncipe, Trevo da Norte Sul, Praça do Museu do Pescador, Prainha de Santo Antônio, Praça de Maruípe, sede da prefeitura, Praça dos Namorados, Campo de Goiabeiras, Trevo de Goiabeiras, Praia de Camburi, Praça de São Pedro e Cruzamento da Avenida Vitória e Cezar Hilal.
Colatina, no Noroeste do Estado, também enfeitou as principais vias da cidade com luzes de Natal e enfeites que remetem aos das árvores desta época de Papai Noel. A praça do município e a ponte que fica sobre o Rio Doce também foram decoradas com árvore gigante e portal, respectivamente. A cidade também ganhou presépio, que pode ser visitado, com as mesmas regras contra a propagação do coronavírus.
VILA DE NATAL
Em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, a Vila do Papai Noel teve que ser cancelada pela pandemia do coronavírus. Neste ano, a cidade conta com árvore de natal de dez metros e decoração com luzes apenas na Praça Central.
A Praça da Biquinha, outro ponto turístico da cidade, também recebeu décor especial e ficará à disposição dos visitantes e moradores. A prefeitura pede que os frequentadores respeitem as normas de saúde em meio à pandemia.
Na Capital, o Parque Moscoso foi totalmente iluminado e conta até com uma réplica da casa do Papai Noel fechada. São milhares de lâmpadas instaladas e cerca de 130 árvores do ambiente decoradas. O túnel de luzes que é montado no corredor principal do ponto turístico simula uma passagem com flocos de neve caindo.
Luzes de Natal em Vitória e Vila Velha
GUARAPARI E VILA VELHA
Questionada, a Prefeitura de Guarapari destaca que fará decoração nos mesmos moldes do ano passado. Sendo assim, vão receber decoração: o Trevo de Muquiçaba, Praça Philomeno Pereira Ribeiro, Praça Paris e o canteiro central da Avenida Jones dos Santos Neves, além do Trevo de Setiba.
Os visitantes que forem tirar fotos e vídeos nestes espaços devem respeitar o distanciamento e manter o uso de máscara durante todo o tempo. O Executivo municipal alerta que cancelou os eventos de Natal justamente para evitar aglomeração e propagação do vírus.
Já em Vila Velha, a programação de Natal ainda está sob análise, a depender dos protocolos que o governo do Estado determinar. No entanto, a decoração já pode ser apreciada em diversos pontos da cidade.
Duas árvores de 17 metros de altura e sete de 10 metros foram instaladas nos seguintes locais: Praia da Costa, Praia de Itaparica, Avenida Carlos Lindenberg e nas praças principais de Itaparica, Araçás, Cobilândia, Terra Vermelha, Duque de Caxias e Riviera da Barra. Além disso, a repartição garante que há decoração temática em 404 árvores naturais de Vila Velha e em outros 367 coqueiros.
Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro destaca que, pelo impacto do coronavírus e das enchentes que a cidade sofreu neste segundo semestre, não será possível realizar nenhum tipo de decoração de Natal, como acontecia nos anos anteriores. O órgão só avalia a possibilidade de instalar itens mais simples em poucos pontos da cidade, mas sem confirmar nada.