Grupo lança guia com mais de 480 páginas de dicas de turismo no ES

Conheça o ES: grupo capixaba lança guia com mais de 480 páginas de turismo no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @conhecaes

Neste mês, um grupo de 10 empresários e jornalistas ligados ao turismo do Espírito Santo lançaram o guia "Conheça o ES" com mais de 480 páginas reunindo dicas de passeios, hotéis, restaurantes e rotas turísticas organizadas, cidade por cidade, de todo o Estado. A publicação, disponível em formato de e-book , é comercializada por R$ 12,50 cada e parte da renda arrecadada será repassada a instituição filantrópica capixaba.

A iniciativa partiu de um documento similar que uma entidade nacional de turismo lançou em nível Brasil. Com a crise provocada pela pandemia da Covid-19 , o arquivo que fala das belezas capixabas também é uma das apostas do setor para aquecer a retomada. Os empresários acreditam que já neste fim de ano e início de 2021 será a hora para voltar com as operações. E o guia veio em ótima hora por isso também, fala Deivson Santana, um dos autores da publicação.

Segundo ele, até agora mais turistas de fora do Espírito Santo adquiriram o material, que é enviado em duas partes: um dossiê dos locais que já são tradicionalmente considerados rotas turísticas; e as informações dos municípios e regiões que ainda têm o turismo explorado em segundo plano.

Tem muito turista que chega e não sabe o que fazer, o que o Estado tem. E nós temos das praias às montanhas em um espaço físico muito conveniente. O material, todo editado, contempla restaurantes, bares, artesanato local, história da região, dicas de festas locais... Está bem completo e nada foi deixado de fora, relata.