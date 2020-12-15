Grupo lança guia com mais de 480 páginas de dicas de turismo no ES

Neste mês, um grupo de 10 empresários e jornalistas ligados ao turismo do Espírito Santo lançaram o guia "Conheça o ES" com mais de 480 páginas reunindo dicas de passeios, hotéis, restaurantes e rotas turísticas organizadas, cidade por cidade, de todo o Estado. A publicação, disponível em formato de e-book, é comercializada por R$ 12,50 cada e parte da renda arrecadada será repassada a instituição filantrópica capixaba.
A iniciativa partiu de um documento similar que uma entidade nacional de turismo lançou em nível Brasil. Com a crise provocada pela pandemia da Covid-19, o arquivo que fala das belezas capixabas também é uma das apostas do setor para aquecer a retomada. Os empresários acreditam que já neste fim de ano e início de 2021 será a hora para voltar com as operações. E o guia veio em ótima hora por isso também, fala Deivson Santana, um dos autores da publicação.
Segundo ele, até agora mais turistas de fora do Espírito Santo adquiriram o material, que é enviado em duas partes: um dossiê dos locais que já são tradicionalmente considerados rotas turísticas; e as informações dos municípios e regiões que ainda têm o turismo explorado em segundo plano.
Tem muito turista que chega e não sabe o que fazer, o que o Estado tem. E nós temos das praias às montanhas em um espaço físico muito conveniente. O material, todo editado, contempla restaurantes, bares, artesanato local, história da região, dicas de festas locais... Está bem completo e nada foi deixado de fora, relata.
Como foi produzido e está sendo comercializado ainda em um momento em que a população vê os casos de infecção por coronavírus aumentarem, as páginas do guia também destacam os locais que foram carimbados com o selo de qualidade do Ministério do Turismo, iniciativa já detalhada por A Gazeta. Todos os lugares, na verdade, aqui no Estado já estão operando com cuidado e com todos os protocolos de segurança. Mas é uma informação a mais para tranquilizar quem quer visitar aquele ponto, reitera.
De acordo com Deivson, para o ano que vem, o mesmo grupo pensa em reeditar todo o material para deixá-lo atualizado. Além disso, por pedido, os autores também pensam em elaborar uma versão impressa. A segunda versão atualizaria tudo que a primeira já trouxe e traria também indicações de guias de turismo credenciados, que é algo que as pessoas também sempre pedem, mas não conseguimos fazer a relação completa para esta primeira edição, confidencia.
O Guia Conheça o ES é vendido pela internet e, após a compra, dois arquivos são disponibilizados por e-mail. Parte da renda angariada com as vendas será destinada ao Projeto Invisíveis, plano de cunho social desenvolvido no Estado.