Veja quais tipos de lojas podem abrir nesta quinta-feira (14) no ES

Movimento no comércio na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Lojas que vendem roupas, calçados, acessórios, óculos, material esportivo, cosméticos, perfumaria e similares podem abrir nesta quinta-feira (14), de acordo com as novas regras para o funcionamento do comércio nos municípios com alto risco de contágio pelo novo coronavírus no Espírito Santo.

Segundo portaria do governo estadual em vigor desde a última segunda-feira (11), as lojas devem abrir em dias alternados, dependendo do segmento em que atuam. Os dias pares do calendário ficam reservados aos estabelecimentos que comercializam itens pessoais. As regras valem para Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão e Santa Teresa.



Já os estabelecimentos que comercializam produtos de consumo não pessoal (móveis, material de construção, colchões, automóveis) só poderão abrir as portas nos dias ímpares. Nesta quarta (13), por exemplo, lojas de móveis e eletrodomésticos registraram filas de clientes na porta.

Dia impar: novas regras para abertura do comércio

Ainda segundo o decreto, caso uma loja associe comercialização de produtos de consumo pessoal e não pessoal, ela deverá adotar um critério de predominância para o estabelecimento dos dias de funcionamento, se em dias ímpares ou pares.

Apesar da permissão para reabertura, os estabelecimentos comerciais devem seguir uma série de recomendações feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

CONFIRA COMO FICA O FUNCIONAMENTO:

Novas regras para funcionamento do comércio no Espírito Santo. Fonte: Governo do Estado do ES Crédito: A Gazeta

REGRAS PARA A ABERTURA DAS LOJAS:

Limitar a entrada de clientes no estabelecimento na proporção de 01 (um) cliente por cada 10m² (dez metros quadrados) de área de loja;

Fixar no(s) ponto(s) de acesso, em local de destaque, os dias e o horário de funcionamento e a lotação máxima do estabelecimento (número absoluto);

Na hipótese de formação de fila de espera para acesso em área interna ou externa do próprio estabelecimento, deverá utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m entre clientes;

Disponibilizar permanentemente os seguintes itens necessários para higienização, vedado o uso de secadores eletrônicos, das mãos de colaboradores e clientes;

Orientar os funcionários a realizar higienização constante das mãos com álcool 70%, gel ou líquido, e quando possível com água e sabão;

Priorizar, quando possível, a ventilação natural dos espaços e, quando não possível, realizar periodicamente a limpeza dos filtros de ar-condicionado, vedada a utilização de ventiladores com alta potência;

Executar a desinfecção frequente, entre o uso, com hipoclorito de sódio 1,0% (um por cento) a 2,5% (dois e meio por cento) ou álcool 70% de superfícies e objetos como balcões, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, interruptores, máquinas de cartão e outros itens tocados com frequência;

Priorizar e intensificar higienização de zonas mais propícias de infecção, tais como sanitários, copas e balcões;

Afastar funcionários que estão nos grupos de risco, admitida a realização de trabalho remoto;

Adotar medidas para manter e fiscalizar o distanciamento social no interior das lojas na medida de 1,5m entre os clientes e entre clientes e colaboradores;

Utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre o cliente e o colaborador, em casos onde a verbalização é essencial;

Fornecer máscara facial a todos os colaboradores, para utilização em tempo integral, bem como orientar sobre o uso correto;

Fornecer ao trabalhador, além de máscara, protetor Face Shield quando o atendimento for realizado em distância inferior a 1,5m;

Exigir e fiscalizar o uso máscara facial a todos os clientes no interior do estabelecimento;

Fomentar os serviços de delivery e drive thru;

Afixar avisos escritos e didáticos orientando os usuários para, após manusear cédulas e moedas, procedam higienização das mãos;

Nos casos de estacionamentos com controle de acionamento manual para liberação de cancela, afixar avisos nos pontos de acesso, orientando aos clientes para evitar tocar os controles de acionamento diretamente com as mãos;

Afixar cartazes de orientação aos colaboradores e clientes sobre etiquetas respiratórias, uso de máscaras, distanciamento social e, sempre que possível, adoção da prática de um comprador por família e permanência no estabelecimento apenas durante o tempo necessário para sua compra;

Promover, a cada hora, no circuito interno de rádio do estabelecimento, quando houver, campanhas de conscientização; e

Adotar todas as medidas estabelecidas em portarias da Sesa e em decretos que disponham sobre as orientações gerais e específicas a serem.

COMO FICA A ABERTURA DE OUTROS ESTABELECIMENTOS?

Novas regras para funcionamento do comércio no Espírito Santo. Fonte: Governo do Estado do ES Crédito: A Gazeta

O QUE PODE ABRIR TODO DIA: