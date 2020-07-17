TRT-ES confirma vínculo de emprego entre pastor e igreja

Pastores podem atuar de forma profissional ou apenas esporádica Crédito: pixabay/congerdesign



Um pastor evangélico conseguiu na Justiça o reconhecimento de vínculo de emprego com uma igreja no Espírito Santo . A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) entendeu que ele atuava de forma subordinada e não se dedicava apenas de forma espiritual. Além disso, era exigido que o religioso arrecadasse dinheiro para a congregação e cumprisse metas, de forma similar ao que ocorre em empresas.

Os desembargadores confirmaram a sentença do juiz substituto da 1ª Vara do Trabalho de Vitória Cássio Ariel Moro, que já havia reconhecido a relação de emprego.

O pastor entrou com ação em 2018 pedindo reconhecimento do vínculo empregatício referente ao período de 2 de dezembro de 2015 a 15 de julho de 2018, quando exerceu a função. O religioso contou, em audiência, que se reportava a uma central regional, de onde partiam ordens sobre depósitos, pagamentos e reuniões. Além disso, era necessário que ele prestasse contas semanalmente e mensalmente.

Já a igreja contestou a alegação e declarou que o pastor ministrava cultos quatro dias por semana, até três vezes em um dia e geria o funcionamento da igreja, além de aconselhar espiritualmente os membros da congregação.

Segundo o desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, relator do recurso, foram preenchidas situações legais que configuram o vínculo empregatício.

Com efeito, a atividade do recorrente (pastor) era essencial ao funcionamento da reclamada (igreja), pois sem suas incumbências a igreja ré não funcionava. Dessa forma, o trabalhador integra o processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento da reclamada, restando configurada, portanto, a subordinação estrutural, que dispensa até mesmo a configuração da subordinação jurídica corriqueiramente vista, diz a decisão.

O magistrado entendeu que a situação não se tratava de trabalho voluntário para difundir a palavra de Deus. Além disso, ficou concluído que a maior parte dos valores arrecadados nem sequer eram revertidos à própria igreja na comunidade, nem a obras sociais. O recurso era destinado ao canal de televisão da igreja, em São Paulo. Restou claro que a vocação religiosa do autor (pastor) foi frustrada pela conduta da ré (igreja) ao instrumentalizar seu labor em franco direcionamento mercantil.

CARTEIRA DE TRABALHO

O pastor e empresário, Enoque de Castro Pereira, lembra que as igrejas evangélicas tradicionais geralmente assinam carteira dos pastores, mas há também casos de atuação de atividade voluntária.

Igrejas como Batista, Metodista, Presbiteriana e Adventistas utilizam as leis trabalhistas para manter o vínculo de emprego. Essa contratação vai depender do tamanho da congregação, pois muitas delas são pequenas e não tem arrecadação para manter esse vínculo, explica.

Na Maranata e na Assembleia de Deus, segundo ele, os pastores atuam de maneira voluntária. A atividade é um chamado de Deus e a atuação, contratados ou não conforme as leis, vai depender das normas de cada instituição, reforça.

O advogado trabalhista, Caio Kuster, também chama atenção para os dois tipos de atuação. No primeiro, o pastor atua de forma eventual e tem outra atividade profissional. O segundo caso é o líder da congregação que administra, tem metas e objetivos financeiros, como se fosse em uma empresa, e se dedica exclusivamente àquela igreja.

O artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.