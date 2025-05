Inovação

Startup vai usar inteligência artificial para achar gatos de energia no ES

Empresa do Rio Grande do Sul selecionada em programa global de inovação vai realizar testes em área de 50 km² em Vitória e Vila Velha

Publicado em 26 de maio de 2025 às 11:02

Uma iniciativa para identificar ligações irregulares de energia, popularmente chamadas de gatos de energia, será testada no Espírito Santo. A solução vem de uma startup do Rio Grande do Sul que foi selecionada em um projeto de inovação.

A Fox IoT, de Santa Maria (RS), foi uma das oito escolhidas no Energy Starter, programa global de inovação aberta da EDP para acelerar a adoção de tecnologias que impulsionam a transição energética.

"Gato" em energia elétrica flagrados pela EDP em Vila Velha Crédito: Divulgação/EDP

A ideia é utilizar inteligência artificial para identificar ligações clandestinas via imagens de satélite. A prova de conceito (PoC) está sendo desenvolvida para ser testada em uma área de cerca de 50 km² nos municípios de Vitória e Vila Velha, segundo informou a EDP.

A expectativa é que o uso da tecnologia possibilite reduzir as perdas em aproximadamente 20%, trazendo mais eficiência e ganho energético.

"Os programas globais de inovação aberta são um dos pilares da nossa estratégia de inovação, pois possibilitam a colaboração e a troca de conhecimento e tecnologia entre diversas geografias e mercados. Isso contribui para estarmos sempre atentos a soluções para os desafios do nosso dia a dia, pensando em identificar maneiras de sermos mais eficientes. Ter uma startup brasileira entre as selecionadas é interessante, pois, além de termos a possibilidade de desenvolver e cocriar uma solução para um desafio do nosso negócio, a startup também tem acesso aos desafios e equipes da EDP em outras geografias, podendo desenvolver projetos que vão além do Brasil", reforça Rafaella Fatureto, gestora de Inovação da EDP na América do Sul.

Essa e as outras startups selecionadas vão participar do bootcamp do programa, nesta segunda (26) e terça-feira (27), seguido de um Open Day na próxima quarta (28), quando serão apresentados os resultados concretos do programa e suas iniciativas.

As startups escolhidas para essa etapa foram Camlin e Voltquant (Reino Unido), Earthgrid, Phoenix Boring e Toumetis (Estados Unidos), Repath (Alemanha) e Sensewaves (França), além da brasileira Fox IoT.>

Desde 2022, uma startup brasileira não participava do bootcamp de Redes do Futuro do Energy Starter. No processo de seleção, a EDP realizou pitching on-line e reuniões de acompanhamento que envolveram diversas unidades de negócio e equipes de inovação de diferentes geografias.>

Após o bootcamp, as startups iniciam uma jornada de colaboração com as equipes da EDP para aperfeiçoar, validar e implementar os projetos-piloto propostos. Segundo a EDP, as ações serão totalmente financiadas pela empresa e envolverão o acesso aos seus dados e ativos, juntamente com um acompanhamento contínuo para garantir que as soluções sejam adaptadas às necessidades da empresa.

O objetivo é acelerar essas iniciativas inovadoras no sentido da viabilidade comercial, abrindo caminho para parcerias de longo prazo que contribuam para impulsionar a transição energética.

