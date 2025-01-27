Usina fotovoltaica, porto e ferrovia vão movimentar negócios no Litoral Sul do ES

Após mais de dez anos de expectativa, Porto Central começou a ser construído em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

Os municípios que compõem a Microrregião do Litoral Sul do Espírito Santo têm muitas particularidades que os diferenciam, mas apresentam um objetivo em comum: crescer ainda mais economicamente e fazer com que essas riquezas se revertam em melhoria para a população.

Até 2028, estão mapeados 78 projetos para a área, que totalizam R$ 42,5 bilhões, colocando essa microrregião no topo do ranking dos investimentos previstos para o Estado, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O projeto básico de engenharia detalhando os 92,8 km do traçado na porção capixaba foi entregue ao governo estadual em julho de 2024. A expectativa é que as obras comecem em 2025.

Também em Presidente Kennedy, começou a ser construído o Porto Central, após mais de dez anos de espera. A primeira fase das obras, iniciadas em dezembro de 2024, tem conclusão prevista para meados de 2027, quando já entrará em operação.

Com um formato de porto-indústria, o terminal vai atender a setores como petróleo e gás, minério, granito, agricultura, indústria automobilística, entre outros. O complexo industrial e portuário pode chegar a dispor de 20 milhões de metros quadrados de área operacional, tendo capacidade para receber os maiores navios do mundo, com mais de 20 metros de calado.

A expectativa é de que o ambicioso projeto se consolide até 2040 e receba US$ 2,9 bilhões (mais de R$ 17 bilhões) apenas em infraestrutura. Os negócios que se instalarão no complexo portuário industrial devem alcançar um volume de investimentos que se aproxima dos R$ 200 bilhões.

Samarco vai investir R$ 1,6 bilhão para ampliar capacidade de produção Crédito: Divulgação

Também está prevista na região a instalação de usinas fotovoltaicas, com investimento de R$ 200 milhões. A que ficará em Presidente Kennedy é um investimento da Apolo Solar, empresa especializada no segmento.

De acordo com o Balanço Energético do Estado do Espírito Santo de 2021, o município está entre as regiões do Estado com maior índice de radiação solar, com capacidade de geração de 5,58 kWh/m2/dia, tornando-se um atrativo decisivo para a geração de energia limpa.