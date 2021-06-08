Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Consumidor

Startup capixaba é proibida de ofertar serviços contra aéreas na internet

Para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o serviço atenta contra a prática da advocacia, podendo ser considerado como exercício ilegal da profissão
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 jun 2021 às 13:02

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:02

A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Startup capixaba propõe soluções para consumidores que tiveram problemas com companhias aéreas Crédito: Vitor Jubini
Uma nova decisão judicial contra a startup capixaba Liberfly barra novamente anúncios e publicidades de serviços oferecidos pela empresa, que atua recebendo queixas de consumidores contra operadoras aéreas e intermedia as negociações.
A empresa, controlada pela Zamorfe, se propõe a auxiliar passageiros que tiveram problemas como atraso de voos, perda de bagagens e demais falhas nos serviços prestados pelas companhias de aviação.
Para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o serviço atenta contra a prática da advocacia, podendo ser considerado como exercício ilegal da profissão.
Na ação civil pública iniciada pela OAB-RJ, houve a condenação da empresa pela 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou que a Zamorfe deve deixar de praticar publicidade de serviços de captação de clientes para ajuizar ações contra companhias aéreas.
No entendimento do juiz Adriano Saldanha Gomes de Oliveira, o que acontece é que a empresa não está constituída como sociedade de advogados e realiza, ainda assim, captação de clientela e oferece serviços de assessoria jurídica por intermédio da página Liberty Fly, bem como em plataformas de redes sociais, em desrespeito à Lei Federal 8.906/94 e ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, a empresa usa o pretexto de fazer mediação para, na verdade, substituir uma ação que é típica da advocacia.
De acordo com o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, a condenação foi uma importante vitória da entidade em defesa da advocacia. "Como bem determinou o juiz, a startup atua comprovadamente em atividade privativa da advocacia e, mesmo com outro rótulo, o conteúdo é o mesmo de honorários advocatícios. Está clara, portanto, a ilegalidade. É uma decisão exemplar e a OAB continuará batalhando para que toda e qualquer tentativa de exercício ilegal da advocacia seja coibida”.

O OUTRO LADO

Procurada, a empresa Zamorfe, por meio da Liberfly, informou que, em referência à decisão da primeira instância da JFRJ no caso envolvendo a OAB, serão interpostos os recursos cabíveis para proteger a inovação e os novos modelos de negócio em homenagem à Constituição Federal, ao Marco Civil da Internet e ao Código Civil e legislação comercial aplicáveis à atividade.
Em nota, a startup acrescentou que é uma empresa de tecnologia "e atua como uma Gestora de Ativos Judiciais, função esta já regulamentada e exercida por diversas empresas e fundos de investimento no Brasil. A Liberfly reforça seu empenho em auxiliar o mercado em busca de gerar cada vez mais agilidade e inovação e todas as entidades a melhorarem processos a fim de buscarem todos juntos o bem-estar da população".

DECISÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DO ES

Há  um ano, a OAB do Espírito Santo (OAB-ES), conseguiu decisão na Justiça Federal que proibiu a startup capixaba Liberfly, que atua contra empresas aéreas, de fazer anúncios da atividade. O entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), sediado no Rio de Janeiro, foi o mesmo da mais recente decisão, no sentido de que a atividade da startup é típica da advocacia, tendo sido determinada a retirada dos anúncios da empresa.
O advogado e conselheiro federal da OAB-ES, Luiz Alochio, comemorou a decisão à época. “A gente recebe a decisão com muita felicidade. Pretendemos devolver para a advocacia uma campo de trabalho que há muitos anos é retirado deles e que ficou agravado com a atuação desses aplicativos”, comentou.
O advogado destacou o fato de que cada caso deve ser analisado pelos advogados de forma independente. “A relação cliente x advogado deve ser de confiança e pessoalidade. Não estou levantando nenhum questionamento sobre a índole das pessoas dessa empresa, mas não existe essa relação de pessoalidade. Como o cliente pode ter certeza que o valor não poderia ser melhor negociado? O cliente fica na mão de um algoritmo”, ponderou à ocasião.

Veja Também

Veja como lojas, academias, salões e shopping podem funcionar nesta semana no ES

Recall de Marcas Rede Gazeta premia empresas que se destacaram em 2021

Mortes de trabalhadores formais saltam 70% no auge da Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados