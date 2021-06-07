Veja como lojas, academias, salões e shopping podem funcionar nesta semana no ES

Shoppings funcionam sem restrição de horário em municípios classificados em risco moderado Crédito: Vitor Jubini

Com a divulgação de um novo Mapa de Risco pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , na última sexta-feira (4), as regras para o funcionamento do comércio e dos serviços foram atualizadas, com publicação em edição extra do Diário Oficial neste sábado (5).

Pelas regras, 19 municípios estão classificados com alto alto perigo para a transmissão do coronavírus , enquanto 46 estão em categoria moderada e 13 em baixa possibilidade de transmissão.

Das 19 cidades que ainda permanecem em risco alto para o contágio da Covid-19, apenas duas estão na Grande Vitória: Fundão e Vila Velha. Dessa forma, atividades econômicas e sociais terão limitações mais severas que as cidades vizinhas.

Nestes locais, o comércio de rua e em shopping centers terão restrições de horário e ficarão impedidos de abrir aos domingos. As regras para restaurantes também ficam mais rígidas. Já os bares não poderão abrir as portas.

Além disso, conforme publicação no Diário Oficial, algumas regras para os municípios em risco alto foram alteradas. A partir desta segunda-feira (7), nestas cidades será possível ter funcionamento nos shopping centers de segunda a sábado, das 12h às 20h.

Já os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e no sábado deverão fechar às 14h.

Assim, shoppings e lojas de rua das cidades classificadas como risco alto para transmissão da Covid-19 poderão funcionar por mais tempo aos sábados. Antes o funcionamento nesses dias só era permitido entre 12h e 16h nas cidades em alto risco.

58º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do ES

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS NESTA SEMANA NO ES

RISCO ALTO - 19 cidades

Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Fundão, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Mantenópolis, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, São José do Calçado, Sooretama, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha.

Comércio em geral

Os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais podem funcionar, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. No sábado terão que fechar às 14h, com horário de abertura livre.

As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.

As restrições de dias e horários de funcionamento também não valem para a possibilidade de comercialização remota, com entrega de produtos nas modalidades delivery (a domicílio), take away (diretamente no estabelecimento para consumo/utilização em outro local) e drive thru (com o uso de veículos).

Shopping centers

Os shopping centerspodem funcionar, de segunda a sábado, das 12h às 20h.

As restrições não valem para estabelecimentos de atuação de profissionais da saúde e as academias, observadas as regras específicas para academias; as farmácias, padarias e supermercados inseridos em shopping center; e restaurantes, que podem funcionar das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira, e, no sábado, das 12h às 16h.

Academias

Academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média. Apesar da permissão, continuam proibidas as atividades aeróbicas coletivas e individuais em locais fechados.

Salões de beleza e serviços em geral

O funcionamento dos salões de beleza, assim como demais serviços, têm horário de funcionamento livre. De acordo com a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, a recomendação é que abram a partir das 9h, para evitar sobrecarga do serviço de transporte público.

Postos de gasolina

Considerado estabelecimento essencial, não há restrição de dias e horários.

Bares e Restaurantes

As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar presencialmente entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.

É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.

Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda a sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.

Bares não abrem.

Boates não têm autorização para funcionar.

Indústria

O funcionamento da indústria tem horário de funcionamento livre, preferencialmente a partir das 7h, de acordo com a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro. A motivação é de evitar sobrecarga do serviço de transporte público.

ESCOLAS

Aulas da educação infantil e ensino fundamental I (1º a 5º ano) podem ser presenciais, mas respeitando o limite de 50% de ocupação das salas.

Para as demais séries, ensino superior e cursos técnicos segue permitido apenas o atendimento individual, entre professor e aluno, além do ensino remoto.

RISCO MODERADO - 46 cidades

Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Vila Valério e Vitória.

Comércio e shoppings

Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário, seja comércio de rua ou em shopping.

Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja

Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².

Escolas

O ensino nas regiões de risco moderado seguirá da seguinte maneira: as unidades poderão abrir normalmente, porém as salas deverão estar lotadas com apenas 50% de capacidade.

Bares e Restaurantes

Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.

Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.

Afastamento mínimo de dois metros entre as mesas.

Boates não têm autorização de funcionar.

RISCO BAIXO - 13 cidades

Baixo Guandu, Castelo, Colatina, Iconha, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, São Roque do Canaã, Viana e Vila Pavão.