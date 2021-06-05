Governo amplia horário de lojas e shoppings em cidades com risco alto no ES

Shoppings poderão abrir de segunda a sábado das 12h às 20h. Antes o funcionamento aos sábados só era permitido entre 12h e 16h nas cidades em alto risco. Os restaurantes nos shoppings permanecem com horário de funcionamento limitado entre 12h e 16h aos sábados, mas de segunda à sexta podem abrir de 12h as 20h.

Lojas de rua, centros comerciais e galerias das cidades em alto risco continuam podendo abrir de segunda a sexta das 10h às 18h. A principal mudança é que aos sábados não há mais restrição de abertura. Antes os estabelecimentos podiam funcionar de 10h as 14h. Agora cada comerciante pode abrir no horário que quiser, desde que respeite o limite de encerramento das atividades às 14h.