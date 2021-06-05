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Mapa de Risco

Governo amplia horário de lojas e shoppings em cidades com risco alto no ES

Aos sábados, shoppings podem fechar mais tarde e lojas de rua não têm mais limite de horário para abrir as portas

Publicado em 

05 jun 2021 às 19:18

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:18

Movimentação de clientes durante a Black Friday no Shopping Vitória, em Vitória
Mesmo em cidades com risco alto, shoppings poderão funcionar até as 20h de segunda a sábado Crédito: Ricardo Medeiros
Shoppings e lojas de rua das cidades classificadas como risco alto para transmissão da Covid-19, segundo Mapa de Risco elaborado pelo governo estadual, poderão funcionar por mais tempo aos sábados. A ampliação do horário das atividades comerciais foi publicada neste sábado (5), em edição extra do Diário Oficial, e começa a vigorar a partir da próxima segunda-feira (7). 
Shoppings poderão abrir de segunda a sábado das 12h às 20h. Antes o funcionamento aos sábados só era permitido entre  12h e 16h nas cidades em alto risco. Os restaurantes nos shoppings permanecem com horário de funcionamento limitado entre 12h e 16h aos sábados, mas de segunda à sexta podem abrir de 12h as 20h. 
Governo amplia horário de lojas e shoppings em cidades com risco alto no ES
Lojas de rua, centros comerciais e galerias das cidades em alto risco continuam podendo abrir de segunda a sexta das 10h às 18h. A principal mudança é que aos sábados não há mais restrição de abertura. Antes os estabelecimentos podiam funcionar de 10h as 14h. Agora cada comerciante pode abrir no horário que quiser, desde que respeite o limite de encerramento das atividades às 14h.
Na última sexta-feira (4), o governo do Estado divulgou um novo mapa de risco, que estabelece critérios para o funcionamento das atividades em cada município do Espírito Santo. Pela atual classificação, a Região Metropolitana, tem somente Vila Velha e Fundão em risco alto para transmissão da Covid-19. As demais cidades Vitória, Cariacica, Serra e Guarapari estão em risco moderado, enquanto que Viana está em risco baixo. 

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