Recall de Marcas Rede Gazeta premia empresas que se destacaram em 2021

29º Recall de Marcas Crédito: Divulgação

A partir do dia 21 de junho, as marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para todo o Estado durante a Recall Week. Será uma semana de programação intensa de conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba que vai até o dia 27 de junho.

Dentre os palestrantes, estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; e o CMO do McDonald’s Brasil, João Branco. As marcas campeãs serão conhecidas por meio de filmes exibidos na grade de programação da TV Gazeta e outras plataformas. Além disso, durante toda a semana grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta ( agazeta.com.br/recall ), com a participação de especialistas de reconhecimento nacional.

Luis Justo, Leonora Bardini e João Branco são alguns dos palestrantes. Crédito: Divulgação.

, Litoral e , respectivamente. E, durante toda a semana, nas manhãs da rádio CBN Vitória, haverá bate-papos sobre os temas que serão abordados no evento As rádios também participam do evento com uma programação especial. Nos dias 21 (segunda), quarta (23) e domingo (27), shows com grandes nomes da música brasileira vão animar as noites das rádios Mix FM Gazeta FM , respectivamente. E, durante toda a semana, nas manhãs da rádio, haverá bate-papos sobre os temas que serão abordados no evento

Durante a Recall Week também será lançado o Podcast “Pelo Mercado Capixaba” com publicitários e profissionais de Marketing de destaque no Espírito Santo.

SOBRE O EVENTO

Recall Week Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

O Recall de Marcas Rede Gazeta é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba que acontece há 29 anos. A pesquisa serve de parâmetro da disputa de mercado, indicando os desempenhos de cada marca em seus segmentos. As marcas mais lembradas pelo consumidor são as estrelas do projeto.

Com o slogan “marcas que se movimentam”, a edição de 2021 do Recall vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais mexeram com a memória e com a mente dos capixabas. Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande.

Neste ano, o foco é valorizar o empenho e a dedicação daqueles que movimentam as marcas todos os dias: profissionais de marketing e de comunicação e os gestores dos negócios.

O cenário de pandemia acelerou o processo de movimentação das marcas, que tiveram que rever processos e estruturas e reforçar seus posicionamentos diante de diversas pautas sociais. Além disso, consumidores exigiram das empresas mais ações de apoio à população, sobretudo por conta da crise econômica.

Pensando nisso, o slogan deste ano trabalha o movimento e as novas possibilidades, um universo onde as marcas estão em constante mudança e ficar parado não é mais uma opção.

COMO É FEITA A PESQUISA

O Recall de Marcas é uma pesquisa consolidada realizada com os consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos e que serve de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. Ela é ranqueada pelo percentual de lembrança dos consumidores com 6.834 marcas citadas. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população.