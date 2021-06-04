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Recall de Marcas 2021

Recall de Marcas Rede Gazeta premia empresas que se destacaram em 2021

Premiação contará com uma semana de eventos voltados ao mercado de comunicação e de marketing, a Recall Week, que acontece de 21 a 27 de junho

Publicado em 

04 jun 2021 às 15:05

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:05

29º Recall de Marcas vem com o slogan
29º Recall de Marcas Crédito: Divulgação
A partir do dia 21 de junho, as marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para todo o Estado durante a Recall Week. Será uma semana de programação intensa de conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba que vai até o dia 27 de junho.
As marcas campeãs serão conhecidas por meio de filmes exibidos na grade de programação da TV Gazeta e outras plataformas. Além disso, durante toda a semana grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta (agazeta.com.br/recall), com a participação de especialistas de reconhecimento nacional. Dentre os palestrantes, estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; e o CMO do McDonald’s Brasil, João Branco.
Luis Justo, Leonora Bardini e João Branco são alguns dos palestrantes. Crédito: Divulgação.
As rádios também participam do evento com uma programação especial. Nos dias 21 (segunda), quarta (23) e domingo (27), shows com grandes nomes da música brasileira vão animar as noites das rádios Mix FMLitoral e Gazeta FM, respectivamente. E, durante toda a semana, nas manhãs da rádio CBN Vitória, haverá bate-papos sobre os temas que serão abordados no evento 
Durante a Recall Week também será lançado o Podcast “Pelo Mercado Capixaba” com publicitários e profissionais de Marketing de destaque no Espírito Santo.

SOBRE O EVENTO

Recall Week Rede Gazeta
Recall Week Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
O Recall de Marcas Rede Gazeta é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba que acontece há 29 anos. A pesquisa serve de parâmetro da disputa de mercado, indicando os desempenhos de cada marca em seus segmentos. As marcas mais lembradas pelo consumidor são as estrelas do projeto.
Com o slogan “marcas que se movimentam”, a edição de 2021 do Recall vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais mexeram com a memória e com a mente dos capixabas. Manter-se relevante nos dias de hoje, em que o consumidor é constantemente impactado por conteúdos, é um desafio muito grande.
Neste ano, o foco é valorizar o empenho e a dedicação daqueles que movimentam as marcas todos os dias: profissionais de marketing e de comunicação e os gestores dos negócios.
O cenário de pandemia acelerou o processo de movimentação das marcas, que tiveram que rever processos e estruturas e reforçar seus posicionamentos diante de diversas pautas sociais. Além disso, consumidores exigiram das empresas mais ações de apoio à população, sobretudo por conta da crise econômica.
Pensando nisso, o slogan deste ano trabalha o movimento e as novas possibilidades, um universo onde as marcas estão em constante mudança e ficar parado não é mais uma opção.

COMO É FEITA A PESQUISA

O Recall de Marcas é uma pesquisa consolidada realizada com os consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos e que serve de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. Ela é ranqueada pelo percentual de lembrança dos consumidores com 6.834 marcas citadas. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população.
Organizar o recall durante a pandemia foi um desafio para a equipe da Futura Inteligência, parceira da TV Gazeta, que teve que seguir todos os protocolos de higiene para manter a segurança, utilizando máscaras, face shield, álcool gel para higienizar as mãos e sempre mantendo uma distância segura do entrevistado. As entrevistas foram feitas entre fevereiro e março de 2021.

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