Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Consumidor

OAB-ES barra na Justiça anúncio de startup que atuava contra aéreas

Decisão é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segundo a OAB-ES, atuação da empresa invade campo que é voltado para os advogados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:33

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:33

Voo cheio provoca aglomeração no aeroporto de Vitória
Startup se propõe a ajudar passageiros que têm problemas com empresas Aéreas Crédito: Mariana Haughey
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES) conseguiu uma decisão na Justiça Federal que proíbe uma startup capixaba que atua contra empresas aéreas fazer anúncios da atividade. A empresa é a Liberfly, que se propunha a auxiliar passageiros que tiveram problemas como atraso de voos, perda de bagagens e demais falhas nos serviços prestados pelas companhias de aviação.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), sediado no Rio de Janeiro. Os desembargadores entenderam que a atividade da startup é típica da advocacia e determinaram a retirada dos anúncios da empresa.
O advogado e conselheiro federal da OAB-ES Luiz Alochio comemorou a decisão. A decisão ainda está na fase de liminar, mas a gente recebe a decisão com muita felicidade. Pretendemos devolver para a advocacia uma campo de trabalho que há muitos anos é retirado deles e que ficou agravado com a atuação desses aplicativos, comenta.

Veja Também

Aeroporto de Vitória tenta vencer crise e atrair voos internacionais

Aeroporto de Vitória tem queda de 92% no número de passageiros

Aeroporto de Vitória conquista certificação ambiental inédita

Segundo Alochio, essas empresas usam o pretexto de fazer mediação para, na verdade, substituir uma ação que é típica da advocacia. Isso não é novo, não é da era das startups, mas a atual gestão da OAB está fiscalizando de maneira mais forte esse tipo de atividade, afirma o advogado.
Outro ponto destacado pelo advogado é o fato de que cada caso deve ser analisado pelos advogados de forma independente. A relação cliente x advogado deve ser de confiança e pessoalidade. Não estou levantando nenhum questionamento sobre a índole das pessoas dessa empresa, mas não existe essa relação de pessoalidade. Como o cliente pode ter certeza que o valor não poderia ser melhor negociado? O cliente fica na mão de um algoritmo, pondera.

Veja Também

Queda nas passagens aéreas faz prévia da inflação ter menor taxa para junho

Pandemia frustra negócios no Aeroporto de Vitória e pode elevar tarifa

Voo barulhento da meia-noite volta a incomodar na Grande Vitória

EMPRESA FALA EM PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES

Os representantes da Liberfly foram procurados para comentar o processo. Segundo eles, a ação não discute a legalidade da operação, questionando apenas a forma de captação de clientes. Tratam-se de decisões extremamente desfavoráveis à população, por querer restringir a forma como nossos serviços são acessados, informa a empresa por nota.
Nossas características e formas de atuação nos deixam muito longe de ser considerados um escritório de advocacia. Atuamos, como dito, na intermediação e negociação de problemas entre passageiros e companhias aéreas e essas atividades não são privativas de advogados. Portanto, não precisamos nos sujeitar à regulamentação da OAB e às limitações de publicidade ou mercantilização lá previstas. E, ainda que assim o fosse, a Liberfly defende um mercado menos regulado e mais livre. Não custa lembrar que quanto maior a concorrência, mais benefícios para o consumidor, acrescenta o texto.

Veja Também

Conta de luz volta a ser cobrada de 132 mil famílias no ES em julho

Quando vale a pena sacar os R$ 1.045 do FGTS? Veja as situações

A nota complementa: Ao invés de preservar advogados e consumidores, a estratégia da OAB, na verdade, é um grande prejuízo aos dois. Prejudica advogados porque tenta vedar formas inovadoras e alternativas de solução de conflitos, impedindo a todos de evoluírem e buscarem meios alternativos e eficientes para isso. E prejudica o consumidor porque tira dele a autonomia da vontade para escolher a forma que lhe for mais conveniente para resolver os conflitos com as companhias aéreas. A OAB quer escolher pelo consumidor a melhor forma de ele resolver seus problemas.
Tudo isso leva à conclusão que só existe um lado beneficiado com o ajuizamento de ações contra as startups do setor: o lado de quem defende o corporativismo, seja o das companhias aéreas, que são as maiores interessadas em manter os métodos tradicionais de solução de conflitos, caros e desestimulantes ao consumidor, seja o que domina a OAB, que quer restringir a evolução de sua própria classe. Perde o consumidor. Perde o advogado. Ganham as gigantes do setor aéreo", conclui a empresa informando que segue operando normalmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados