Sistema da Caixa falha e aposentados do INSS ficam sem receber

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram às agências da Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (6), como em todo quinto dia útil do mês, para sacar o benefício mensal, voltaram para a casa sem o dinheiro no bolso.
Os segurados que recebem pelo banco não tiveram o benefício disponibilizado ainda. Segundo a Divisão de Benefícios do INSS em Vitória, trata-se de uma falha no sistema da Caixa. Já o banco confirmou que houve atraso no processamento dos benefícios.
Alguns beneficiários relataram nas agências que a orientação era de que o pagamento só aconteceria na próxima semana.
A Caixa, porém, informou que a previsão de pagamento dos benefícios é até o fim da tarde desta sexta, garantindo, assim, que o dinheiro estará na conta na data prevista.
Os aposentados e pensionistas que recebem por outros bancos tiveram o pagamento realizado normalmente.