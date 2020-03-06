Sistema da Caixa falha e aposentados do INSS ficam sem receber

Caixas eletrônicos em agência da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os segurados que recebem pelo banco não tiveram o benefício disponibilizado ainda. Segundo a Divisão de Benefícios do INSS em Vitória, trata-se de uma falha no sistema da Caixa. Já o banco confirmou que houve atraso no processamento dos benefícios.

Alguns beneficiários relataram nas agências que a orientação era de que o pagamento só aconteceria na próxima semana.

A Caixa, porém, informou que a previsão de pagamento dos benefícios é até o fim da tarde desta sexta, garantindo, assim, que o dinheiro estará na conta na data prevista.