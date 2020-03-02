400 mil vão pagar menos INSS no ES com nova tabela. Calcule o seu desconto

Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar Crédito: Fábio Vicentini

No último domingo (01) começaram a valer as novas alíquotas previdenciárias para os trabalhadores da iniciativa privada. Com o novo cálculo, alguns contribuintes passam a pagar menos à Previdência Social. No Espírito Santo , por exemplo, a nova metodologia deixou os descontos do INSS menores para pelo menos 400 mil pessoas.

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2018, última atualização disponível, do Ministério da Economia, 885,3 mil trabalhadores da iniciativa privada contribuem com o INSS no Estado. Desse total, um percentual vai ser beneficiado com a mudança das alíquotas, enquanto outro não.

Para a faixa de trabalhadores que recebe até um salário mínimo mensal (R$ 1.045), a diferença pode chegar a R$ 5. Já para quem recebe entre 1 e 1,5 salário, a redução chega a R$ 4. Quem ganha até R$ 3 mil, por exemplo, vai pagar até R$ 45 a menos.

Enquanto isso, nas demais faixas, metade dos trabalhadores vai se beneficiar e a outra, não. Isso vai depender de quanto a pessoa ganha (confira a tabela no final da matéria com os descontos). Quanto mais perto ela estiver da faixa seguinte de salário, mais vai desembolsar.

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O governo aprovou novas alíquotas progressivas para a Previdência, que vão de 7,5% a 14%. Em casos especiais, de servidores que ingressaram na carreira até o ano de 2013 e têm direito à aposentadoria com valor maior que o teto do INSS (hoje em R$ 6.101,06), elas continuam avançando até chegar a 22%.

A cobrança será feita conforme a faixa de renda da pessoa, como acontece hoje com o Imposto de Renda. O objetivo do governo federal com a mudança realizada é fazer com que quem ganhe mais pague mais. Quem ganha apenas um salário mínimo (R$ 1.045), por exemplo, passará a pagar uma alíquota de 7,5%, em vez da atual de 8%.