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Novos valores

INSS confirma piso de R$ 1.045 e aumento de todos os benefícios

Portaria da Secretaria da Previdência confirma reajuste de 4,48% aos segurados. Com isso, os vencimentos começam a ser pagos no dia 19 já com os reajustes

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 12:12
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Previdência Social oficializou nesta terça-feira (11) o aumento de R$ 6 no piso dos benefícios pagos pelo INSS que serão depositados a partir da folha de pagamentos de fevereiro, conforme portaria publicada no "Diário Oficial da União". 
Com isso, os benefícios que começam a ser depositados a partir da próxima quarta-feira (19) não poderão ser inferiores ao novo salário mínimo de R$ 1.045. 

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Na folha de janeiro, aposentadorias, pensões por morte e quaisquer benefícios que, em 2019, correspondiam ao piso salarial de R$ 998 tinham sido ajustadas para R$ 1.039.
O governo de Jair Bolsonaro decidiu atualizar o valor do salário mínimo após o IBGE divulgar que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) havia fechado 2019 em 4,48%, acima dos 4,1% aplicados pelo governo ao corrigir o piso.

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O INPC é o índice oficial de inflação para reajustes de benefícios previdenciários e a atualização do piso com valor inferior poderia ser considerada inconstitucional.
A portaria publicada nesta terça também reafirmou o reajuste de 4,48% para benefícios acima do piso, assim como o novo teto previdenciário de R$ 6.101,06, valor máximo que um beneficiário da Previdência poderá receber em 2020.
Também foram confirmados os valores de atualização proporcional de benefícios concedidos ao longo de 2019.
Essa reposição proporcional varia de 1,22%, que será o reajuste aplicado às rendas concedidas em dezembro, até 4,48%, para quem se tornou beneficiário em janeiro ou antes.

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