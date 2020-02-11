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Atualização

Saiba quanto você vai pagar de INSS após reajuste da tabela

Governo federal publicou nesta terça-feira (11) portaria com a correção da tabela de contribuição e pagamento de benefícios

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 10:18
Ajuste das contribuições do INSS tem relação com o aumento do salário mínimo Crédito: Thinkstock
Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão reajustados de forma retroativa, em 4,48%, a partir de 1º de março de 2020. Com isso, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045,00 nem superiores a R$ 6.101,06.
O reajuste atinge as pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida, às pessoas atingidas pela hanseníase e aos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte.
A portaria que trata dos reajustes dos benefícios do INSS está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (11).

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Ela prevê ainda que o valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56.

AS NOVAS FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS

  • 7,5% até um salário mínimo (R$ 1.045)
  • 9% para quem ganha entre R$ 1.045,01 R$ e 2.089,60
  • 12% para quem ganha entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
  • 14% para quem ganha entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06
Com informações da Agência Brasil

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