Fila e atrasos: entenda por que o INSS está à beira de um apagão

INSS em Vitória Crédito: Fábio Vicentini

Há quase três anos, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciava um processo de modernização ao criar o Meu INSS, um sistema digital para solicitação de benefícios. No entanto, de lá para cá, a eficiência prometida foi se transformando numa meta cada vez mais distante e o órgão chega hoje à beira de um apagão geral em todo país.

A situação tinha outro agravante: um apagão também da mão de obra do órgão. Em média, 10 funcionários do INSS se aposentaram por dia nos primeiros dias deste ano no país. Só no Espírito Santo, segundo dados do próprio Instituto, no ano passado, 169 funcionários pediram o benefício . Com isso, o Estado passou a contar apenas com 360 servidores, menos da metade de dez anos antes - quando eram 800.

Mas a pá de cal para o colapso do INSS sem dúvida foi a falta de atualização a tempo hábil do sistema de análise e concessão de benefícios previdenciários. A reforma da Previdência foi promulgada e começou a valer em novembro de 2019. Mas até hoje o sistema do órgão não foi atualizado com as novas regras. E, o pior, não há nem há previsão para isso.

"Houve uma falta de planejamento com relação a execução da reforma. Teve uma pressão para que o Congresso editasse os termos da reforma, mas não foi criado um prazo de transição para que a lei fosse aplicada, dando tempo do sistema ser atualizado. Ela entrou em vigência logo de cara e é uma lei complexa que demanda muitas mudanças no sistema", pontua o advogado especialista em Direito Tributário Rafael Vasconcelos.

A dúvida que fica é se o governo estaria apostando em mais uma solução pouco eficiente, assim como o Meu INSS ou mesmo o pagamento de bônus feito para segurar servidores. Para Vasconcelos, haveriam modelos mais eficazes. "Não adiante trazer pessoas que não entendem, que não possuem prática na matéria previdenciária. É uma pessoa que mesmo que fique só no atendimento, não conseguirá dar uma orientação para a população", analisa.

DIGITALIZAÇÃO: APOSTA PARA COMBATER INEFICIÊNCIA

Leonardo Rolim, recém-nomeado presidente do INSS após o pedido de demissão de Renato Vieira , fez logo um diagnóstico do problema ao assumir o órgão: falta eficiência. Ao contrário do que a maioria defende, Rolim vai na contramão e avalia que o Instituto não precisa de mais servidores. Pelo contrário, acredita que o trabalho pode ser feito com menor quantidade de pessoal, conforme noticiou o jornal O Globo.

Para isso, o caminho visto pelo presidente e também por especialistas é um só: investir em digitalização. Mas, dessa vez, de forma ampla, criando um sistema mais completo, que além de receber os pedidos também seja capaz de fazer o processamento dos novos benefícios. Uma espécie de pré-análise mais integral.

Além disso, faz-se necessário um trabalho de desburocratização, melhorando os processos de internos de forma a agilizar a análise. "Existe muita burocracia ainda. Às vezes, por exemplo, as pessoas entregam um documento com dados que batem com os do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) mas quando o sistema analisa ele nega sem qualquer indício de irregularidade. Isso faz a pessoa ter que ir lá levar documentos pessoalmente, o que acaba atrasando a liberação do benefício", comenta o advogado Rafael Vasconcelos, que também avalia que o "x da questão" vai além da falta de pessoal, mas que isso é sim um problema a ser resolvido.