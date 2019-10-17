Sindicato de cegonheiros tramava motim para elevar preço do frete

Caminhão Crédito: Pixabay

Segundo as investigações, empresas grandes do setor de transportes de veículos novos combinavam preços e fatiaram o mercado para cobrar valores até 40% maiores no frete desses produtos. Segundo a PF, o esquema teria se iniciado em 2010 e estaria em vigor até hoje. O nome das empresas e do sindicato não foram revelados, pois a investigação corre em sigilo.

O sindicato teria papel de manter o esquema funcionando fazendo manifestações em frente às empresas produtoras de veículos. Assim, elas se viam forçadas a contratar os cegonheiros que participavam do cartel, ajudando na manutenção do esquema. A Polícia Federal informou que as empresas eram alvo de piquetes e manifestações, inclusive envolvendo incêndio de caminhões. Com isso, para evitar o bloqueio da produção, acabavam cedendo e contratando os participantes do cartel.

A entidade teria ainda um papel de arbitragem, intermediação na divisão do mercado, balizando os limites de preços. Havia ainda mobilização da categoria para impedir entrada de novos concorrentes.

O esquema seria formado por pelo menos quatro grandes empresas de transporte de veículos, tanto nacionais quanto importados. Essas empresas passaram a dividir o mercado e estipular o preço que seria oferecido ao cliente, utilizando uma forma de “rodízio”. Com isso, eles impedem que novas empresas entrem no mercado.

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A Polícia Federal indicou que os investigados podem responder por crimes contra a ordem econômica e de organização criminosa, cujas penas, somadas, podem chegar a 13 anos de prisão. O nome da operação faz referência ao acordo anticompetitivo entre as empresas envolvidas, indicou a PF.