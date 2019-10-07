Integração policial foi o segredo do sucesso das prisões em Piúma

Na megaoperação, realizada na semana passada, as polícias Civil e Militar conseguiram prender 31 pessoas, entre elas dois adolescentes, no Bairro da Penha, território dominado pelo Primeiro Comando de Vitória e de onde o grupo irradia sua influência não só para outros bairros da Capital, mas para todo o Estado. Ramificações que precisam ser desarticuladas, antes que se fortaleçam. Os mandados de prisão faziam referência a uma série de ataques realizados no primeiro semestre na Região Metropolitana, incluindo a ação que teve uma empresa de Cariacica que fornece alimentação para presídios como alvo.