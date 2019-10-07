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Opinião da Gazeta

Integração policial foi o segredo do sucesso das prisões em Piúma

Operação Leviatã II mostrou que a presença mais qualificada do Estado é fundamental para neutralizar as ações da facção criminosa que atua em Vitória

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 20:48

Públicado em 

07 out 2019 às 20:48

Colunista

Operacao em Piúma prende integrantes de facção do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação /Leitor
A resposta do Estado à ação audaciosa do crime organizado foi eficiente na Operação Leviatã II. As autoridades de segurança mantiveram a perseguição aos membros da facção que atua na Capital com um ímpeto bem canalizado e ações que primaram pela organização e pela sinergia. Um indicativo de que os recursos de inteligência disponíveis estão conseguindo estar um passo à frente dos criminosos.
Na megaoperação,  realizada na semana passada, as polícias Civil e Militar conseguiram prender 31 pessoas, entre elas dois adolescentes, no Bairro da Penha, território dominado pelo Primeiro Comando de Vitória e de onde o grupo irradia sua influência não só para outros bairros da Capital, mas para todo o Estado. Ramificações que precisam ser desarticuladas, antes que se fortaleçam. Os mandados de prisão faziam referência a uma série de ataques realizados no primeiro semestre na Região Metropolitana, incluindo a ação que teve uma empresa de Cariacica que fornece alimentação para presídios como alvo.
>Traficantes do Bairro da Penha usaram mulheres e crianças para fugir
Contudo, quatro traficantes conseguiram escapar para o Rio de Janeiro, onde chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar, mas novamente conseguiram fugir. Foi o compartilhamento de informações entre as polícias daquele Estado e a do Espírito Santo que possibilitou a prisão desses bandidos em Piúma, com a realização de uma operação conjunta entre policiais civis, militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fizeram um cerco na altura do trevo de Safra, na BR 101. A movimentação só foi viabilizada porque tiveram a informação de que os criminosos estavam fazendo o caminho de volta para terras capixabas.
São vitórias importantes para o combate à criminalidade no Estado. A demonstração vívida de que a união é a melhor estratégia. A atuação integrada de policiais civis e militares, Ministério Público e Poder Judiciário é essencial para conter a ousadia de facções criminosas que promovem uma verdadeira guerra urbana e, para isso, são muito bem organizadas. A presença mais qualificada do Estado é a única saída para neutralizar essas ações. Estamos no caminho certo.

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