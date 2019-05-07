Estado deve continuar se impondo na região do Bairro da Penha

. Este jornal se solidariza com os profissionais da emissora. A reação da bandidagem é uma tentativa - como de costume covarde, mas maquiada pela audácia - de frustrar o trabalho da polícia que, vale ressaltar, cumpria o seu papel de zelo pela ordem pública ao colocar na rua

As autoridades policiais devem, portanto, seguir firmes no propósito de restaurar o controle da região do Bairro da Penha, em Vitória. Aque vem sendo dominado pela criminalidade causou um necessário incômodo, ao encurralá-los. É o que deve ser feito pela polícia: não permitir que o vácuo do poder público se perpetue. Os moradores merecem paz, e a sociedade precisa contar com mais segurança.

É esse vazio do Estado que faz com que praticamente se culpabilize a vítima em situações como a desse ataque. Mesmo que a equipe de TV tenha estacionado o veículo perto da Divisão Patrimonial da Polícia Civil, na Avenida Marechal Campos, onde, presume-se, deveria ser um local mais seguro, os profissionais envolvidos na cobertura tiveram que ouvir dos próprios policiais que o carro não deveria ter sido deixado no “pé do morro”. Na fronteira entre o poder paralelo e o poder institucional, venceu o primeiro. É importante uma reviravolta nessa lógica que não seja pontual, mas consolide a presença do Estado nessas comunidades. É o poder público que precisa se impor.