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Crime contra a ordem econômica

PF faz operação contra cartel de cegonheiros na Serra, no ES

Apelidada de "Pacto", medida de busca e apreensão também ocorre em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Empresas fixavam valor do frete

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 10:05

Publicado em 

17 out 2019 às 10:05
Caminhão Crédito: Pixabay
AGÊNCIA ESTADO - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 17, a Operação Pacto, para apurar a formação de um cartel envolvendo “cegonheiros”, empresas de transporte rodoviário de veículos novos.
Cerca de 60 policiais cumprem dez mandados de busca e apreensão em cidades de quatro Estados - Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Serra (ES), Betim (MG) e Simões Filho (BA).

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A ação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
De acordo com a PF, a investigação identificou um “acordo anticompetitivo” que fixava artificialmente o valor do frete dos veículos zero km e dividia o mercado entre os participantes do cartel. “A estratégia adotada elimina a livre concorrência e impede a entrada de novas empresas no mercado, o que eleva substancialmente o valor do serviço”, anotou a corporação.
A Polícia Federal indicou que os investigados podem responder por crimes contra a ordem econômica e de organização criminosa, cujas penas, somadas, podem chegar a 13 anos de prisão. O nome da operação faz referência ao acordo anticompetitivo entre as empresas envolvidas, indicou a PF.

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