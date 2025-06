Recursos humanos

Semana de 4 dias de trabalho será um dos temas de Congresso no ES

Duas empresas brasileiras que testaram a novidade participarão do Conexa H, que será realizado na quarta-feira (11), no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 9 de junho de 2025 às 15:19

O 35º Conexa H contará com mais de 20 palestrantes e painelistas Crédito: Divulgação

A semana de quatro dias de trabalho, com três de folga, está em fase de teste em algumas empresas Brasil afora. Esse assunto estará em discussão em um dos painéis do Conexa H – congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo, inclusive com a participação de representantes de duas empresas brasileiras que testaram a novidade.>

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), e acontece na próxima quarta-feira (11), no Centro de Convenções de Vitória. >

Para a fundadora da Reconnect Happiness At Work, Renata Rivetti, o tema não é modismo passageiro, mas uma necessidade real para o futuro do trabalho no Brasil e pode se tornar realidade em muitas empresas. >

“Com o país enfrentando uma grave crise de saúde mental – só em 2024, houve quase meio milhão de afastamentos por transtornos emocionais –, o modelo se mostra eficaz para reduzir o esgotamento, aumentar a motivação e criar um ambiente mais humano", comenta. >

>

Renata cita que, durante o evento, levará dados e experiências reais, mostrando que é possível reorganizar processos, rever o uso do tempo, fortalecer vínculos e, assim, reduzir a jornada sem cortar salário ou prejudicar as entregas.>

Além de Renata, participam do painel Gersiane Hosang (MOL Impacto) e Soraya Clementino (Clementino & Teixeira), que representam empresas que participaram do projeto-piloto que testa a semana de quatro dias. >

O teste desse modelo de trabalho começou em janeiro de 2024 e, no primeiro ano, envolveu 19 empresas. A iniciativa é uma parceria entre a Reconnect e a 4 Day Week Global e mostrou melhora em dados de saúde e bem-estar, performance e retenção de talentos. >

De acordo com os resultados, 93,4% das empresas notaram maior colaboração no time; 58,5% relataram melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho; redução de 42,8% em sintomas frequentes de ansiedade e 47,8% em problemas de sono; e 76,7% se sentiram mais criativos e inovadores no trabalho. >

“Trabalhar melhor é mais importante do que trabalhar mais. A semana reduzida ajuda a focar no que realmente gera resultado, valor e equilíbrio. Empresas que adotam modelos de trabalho mais flexíveis estão investindo no que importa: pessoas”, ressalta Renata Rivetti.>

O 35º Conexa H contará com mais de 20 palestrantes e painelistas que são referências em temas que envolvem tendências, desafios e inovação do mundo corporativo. A novidade desta edição inclui a realização de palestras simultâneas no palco principal, além de um aumento da programação, com duas arenas na feira de exposição que acompanha o evento. Esses locais terão palestras rápidas, com 30 minutos cada. >

A palestrante internacional Daniela Lima também está entre os destaques da programação. A portuguesa falará sobre saúde mental no trabalho. >

A presidente da ABRH-ES, Neidy Christo, destaca que o congresso ampliou o conteúdo, com mais palestras no palco principal e nas arenas. “A iniciativa é proporcionar ao público um leque de possibilidades de conhecimento e networking. É uma oportunidade única para gestores e lideranças do Estado”, ressalta.>

Saiba mais

Inscrições: no site do evento. >

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO>

MANHÃ

08h30: Abertura Oficial

Abertura Oficial 08h50: Boas-vindas

Boas-vindas 09h20: Palestra Internacional - “O Well-Being, o Poder do Não na Gestão de Stress!” - Daniela Lima

Palestra Internacional - “O Well-Being, o Poder do Não na Gestão de Stress!” - Daniela Lima 10h10 : Palestras Simultâneas

: Palestras Simultâneas * “Liderança Motivadora” — Daniel Hosken

* “Inovação na Prática” — Carlos Domingues (Pepsico) e Carlos Neris (Fucape) / Mediadora: Milena Nascimento (Persora)

* “Os 7 Hábitos da Nova Geração de RH” — Rafael Giupponi

10h40 – 11h10 : Intervalo

: Intervalo 11h20 : Palestra “Como influenciar tomadores de opinião, em C-Level e Negócios da CIA, centrado em pessoas” — Mafoane Odara

: Palestra “Como influenciar tomadores de opinião, em C-Level e Negócios da CIA, centrado em pessoas” — Mafoane Odara 12h00 – 14h: Almoço e visita à Expo >

TARDE

14h: Resumo da manhã e avisos

Resumo da manhã e avisos 14h20 : Palestra - “Inteligência Positiva: como colocar a mente pra jogar a seu favor” — Maryana com Y

: Palestra - “Inteligência Positiva: como colocar a mente pra jogar a seu favor” — Maryana com Y 15h10: Palestras Simultâneas

Palestras Simultâneas * “People Analytics: Gestão baseada em dados” — Fernando Pedro (FGV)

* “Apagão de Força de Trabalho” — Fabrício Coutinho (Grupo Coutinho) e Luis Cordeiro (Estel)

Mediador: André Spalenza (Fecomércio)

* “Um Novo RH para a Era da Inteligência Artificial” — JP Coutinho

15h50 – 16h20 : Intervalo

: Intervalo 16h30 : Palestra “NR-1 e Riscos Psicossociais: estamos preparados?” — Marcos Mendanha

: Palestra “NR-1 e Riscos Psicossociais: estamos preparados?” — Marcos Mendanha 17h20 : Case “Produtividade Consciente e Novos Modelos de Trabalho” — Renata Rivetti com as convidadas Gersiane Hosang e Soraya Clementino

: Case “Produtividade Consciente e Novos Modelos de Trabalho” — Renata Rivetti com as convidadas Gersiane Hosang e Soraya Clementino 18h10 : Palestra de Encerramento

: Palestra de Encerramento “A Revolução do Pouquinho” — Eduardo Zugaib

19h: Encerramento >

