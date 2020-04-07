Salões do ES retomam as atividades, mas com nova rotina

Salão de beleza Milene Ushôa, em Itapoã. Ela reabriu seu estabelecimento nesta terça. Uma cliente aproveita o momento para trabalhar no seu notebook, já que está em home office Crédito: Carlos Alberto Silva

No final de março, com os decretos do governo do Estado, alguns salões resolveram fechar as portas. Mas, no dia 4 de abril, em uma postagem nas redes sociais , o governo explicou que as atividades industriais e de serviços não estavam proibidas de funcionar no Espírito Santo, por conta do coronavírus.

Ainda segundo o governo, no caso dos estabelecimentos que podem abrir, como os salões, foi imposta uma série de exigências pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), como o controle de entrada, distanciamento entre colaboradores e um elevado padrão de higiene e limpeza.

A proprietária de um salão de beleza em Itapuã, Vila Velha, Milene Ushôa retomou as atividades nesta terça-feira (7). Segundo ela, o número de pessoas atendidas simultaneamente no local reduziu. "Estamos atendendo poucas pessoas e só com agendamento e horário marcado", conta.

Como medidas de segurança ela está higienizando o local rotineiramente. Além disso, quando o cliente já chega no salão, ele lava as mãos ou usa álcool. "Também mantemos um pano na entrada umedecido com uma solução para eliminar o vírus do sapato de quem chega da rua", aponta.

Salões retomam as atividades

Uma cliente da Milene aproveitou a reabertura do salão para fazer o cabelo, mas sem parar de trabalhar. Levou o computador e o celular e, enquanto retocava as madeixas, trabalhava em regime de home office. Segundo Milena, essa é uma cena que está ficando cada vez mais comum.

Já o Daniel Liittig Toledo é proprietário de um salão em Jardim da Penha, Vitória. Ele conta que o movimento foi dentro do previsto, já que muitas pessoas ainda não sabem do retorno. "O movimento normal não vai voltar rapidamente. Estamos ligando para os clientes e avisamos que voltamos às atividades e eles marcam um horário com a gente. Fazemos o atendemos sem fila de espera, para não ter aglomeração dentro do salão. Devagar, as pessoas vão se acostumando com essa nova realidade", comenta.