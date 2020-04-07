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Salões do ES retomam as atividades, mas com nova rotina

Nada do local ficar cheio, agora o atendimento é só com hora marcada. Além disso, novas medidas de higiene, como o uso de máscaras, também passaram a ser adotadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 20:03

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 20:03

Salão de beleza Milene Ushôa, em Itapoã. Ela reabriu seu salão hoje. Sua cliente Márcia Alves aproveita o momento para trabalhar no seu notebook. Márcia está em home office
Salão de beleza Milene Ushôa, em Itapoã. Ela reabriu seu estabelecimento nesta terça. Uma cliente aproveita o momento para trabalhar no seu notebook, já que está em home office Crédito: Carlos Alberto Silva
Os salões e estúdios de beleza voltaram a abrir nesta semana no Espírito Santo, mas com uma nova rotina. Agora, atendimento só  é realizado com hora marcada e o local precisar ser esterilizado com álcool mais vezes ao longo do dia. Além disso, novas medidas de higiene para conter o avanço do coronavírus, como o uso de máscaras, também passaram a ser adotadas por quem trabalha ou vai ao local.
No final de março, com os decretos do governo do Estado, alguns salões resolveram fechar as portas. Mas, no dia 4 de abril, em uma postagem nas redes sociais, o governo explicou que as atividades industriais e de serviços não estavam proibidas de funcionar no Espírito Santo, por conta do coronavírus. 
Ainda segundo o governo, no caso dos estabelecimentos que podem abrir, como os salões, foi imposta uma série de exigências pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), como o controle de entrada, distanciamento entre colaboradores e um elevado padrão de higiene e limpeza.

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A proprietária de um salão de beleza em Itapuã, Vila Velha, Milene Ushôa retomou as atividades nesta terça-feira (7). Segundo ela, o número de pessoas atendidas simultaneamente no local reduziu. "Estamos atendendo poucas pessoas e só com agendamento e horário marcado", conta.
Como medidas de segurança ela está higienizando o local rotineiramente. Além disso, quando o cliente já chega no salão, ele lava as mãos ou usa álcool. "Também mantemos um pano na entrada umedecido com uma solução para eliminar o vírus do sapato de quem chega da rua", aponta.

Salões retomam as atividades

Uma cliente da Milene aproveitou a reabertura do salão para fazer o cabelo, mas sem parar de trabalhar. Levou o computador e o celular e, enquanto retocava as madeixas, trabalhava em regime de home office. Segundo Milena, essa é uma cena que está ficando cada vez mais comum.

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Já o Daniel Liittig Toledo é proprietário de um salão em Jardim da Penha, Vitória.  Ele conta que o movimento foi dentro do previsto, já que muitas pessoas ainda não sabem do retorno. "O movimento normal não vai voltar rapidamente. Estamos ligando para os clientes e avisamos que voltamos às atividades e eles marcam um horário com a gente. Fazemos o atendemos sem fila de espera, para não ter aglomeração dentro do salão. Devagar, as pessoas vão se acostumando com essa nova realidade", comenta. 
Ele lembra que manter o local higienizado é fundamental. "Usamos máscaras, limpamos a cadeira, higienizamos o filtro do ar-condicionado e limpamos o chão. Tudo isso tentando amenizar a propagação do vírus e para dar segurança aos clientes", aponta.

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