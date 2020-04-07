Empresária não reabre salão no ES: “Dinheiro dá pra correr atrás; saúde, não”

“Fiz uma reunião com todos os meus parceiros e, apesar de serem autônomos e precisarem trabalhar para receber, a decisão foi tomada de forma unânime”, conta Letícia Batista Alvarenga, proprietária da Dona Florinda Studio.

O salão, segundo a empresária, sempre observou as recomendações sanitárias, mas mesmo assim ela resolveu não arriscar: “Desde sempre, cumprimos fielmente todas as decisões estabelecidas pelos órgãos públicos competentes, mas, dessa vez, seguiremos por um caminho diferente. Nossa preocupação maior foi, é e sempre será única e exclusivamente o bem-estar e a saúde de todas nós, antes de qualquer coisa”.