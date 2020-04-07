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Leonel Ximenes

Empresária não reabre salão no ES: “Dinheiro dá pra correr atrás; saúde, não”

Dona do salão, na Praia da Costa, criticou a decisão do governo do Estado de liberar esse tipo de atividade durante a epidemia do coronavírus

Públicado em 

07 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O salão vazio na Praia da Costa, em Vila Velha
O salão vazio na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Foto do leitor
Apesar de autorizado a funcionar pelo governo do Estado, um salão de beleza na Praia da Costa, em Vila Velha, vai continuar fechado enquanto as medidas de isolamento social por causa da epidemia do novo coronavírus continuarem valendo para os demais segmentos da sociedade.
“Fiz uma reunião com todos os meus parceiros e, apesar de serem autônomos e precisarem trabalhar para receber, a decisão foi tomada de forma unânime”, conta Letícia Batista Alvarenga, proprietária da Dona Florinda Studio.
O salão, que tem seis funcionários fixos e um eventual, atende 40 clientes por semana, em média, e está fechado desde o dia 21 de março. No local, são feitos os mais diversos serviços como unha, cabelo e estética.
Mesmo com o prejuízo financeiro causado pela paralisação, Letícia criticou a decisão do governo do ES de liberar o funcionamento dos salões de beleza durante a epidemia da Covid-19.
“O Ministério da Saúde está batendo na tecla de que esses dias serão cruciais, visto que são dias de previsão do pico de contágio e ascensão na curva. Não entra na minha cabeça a liberação desse segmento neste momento. É um momento de dificuldade para todos. Mas precisamos de paciência, cautela e disciplina para vencermos”, recomenda.

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O salão, segundo a empresária, sempre observou as recomendações sanitárias, mas mesmo assim ela resolveu não arriscar: “Desde sempre, cumprimos fielmente todas as decisões estabelecidas pelos órgãos públicos competentes, mas, dessa vez, seguiremos por um caminho diferente. Nossa preocupação maior foi, é e sempre será única e exclusivamente o bem-estar e a saúde de todas nós, antes de qualquer coisa”.
Letícia Alvarenga, entretanto, diz que a decisão por manter o salão fechado por ser mudada brevemente: “Decidimos também que, caso entendamos, no curto prazo, que os atendimentos devam voltar a ser realizados, assim faremos com a máxima segurança possível. Dinheiro dá pra correr atrás depois. Saúde, não”, afirma.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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