Quilo da picanha e do filé mignon chega a R$ 69,90 na Grande Vitória

Carnes vermelhas registraram aumento nos açougues e supermercados da Grande Vitória Crédito: Shutterstock

"Subiu tudo, no açougue e no supermercado. Um assalto! Como é que faz churrasco desse jeito". A reação do aposentado Ildeu Pavan, de 77 anos, é a mesma de muitos capixabas que têm se assustado na hora de procurar carne vermelha para comprar.

Em dois supermercados , o quilo do músculo foi encontrado a R$ 21,90. O preço é R$ 8 mais barato que no açougue, onde já chega a ser vendido por R$ 29,90. Antes de os preços subirem, o valor variava entre R$ 13 e R$ 17.

O patinho, que já chegou a custar R$ 22,90, em um dos supermercados visitados, agora não sai por menos de R$ 30 o quilo. O preço chega a R$ 33,98, enquanto no açougue custa R$ 35. Já o quilo da picanha, que estava em 45,90, não sai por menos de R$ 50 e chega a custar até R$ 69,90 no açougue.

A alcatra que já chegou a custar R$ 23,98 em um supermercado, teve o preço reajustado para R$ 35,95 no mesmo estabelecimento. Mas pode piorar. Na loja de determinada rede ela é vendida a R$ 41,98, e no açougue a R$ 45 o quilo.

FILÉ MIGNON POR R$ 69,90

O contra filé, que antes podia ser encontrado por R$ 22,90, está variando entre R$ 38,90 e R$ 42,80 nos supermercados e chega a custar R$ 44,90 no açougue. O filé mignon, por sua vez, saltou de R$ 53 para R$ 56,98 em um supermercado, e chegou até R$ 69,90 em outro estabelecimento.

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A funcionária de um supermercado de Vitória, que não será identificada, não esconde a mudança nos preços: "Só nos últimos dias, já precisei trocar as etiquetas (das bandejas de carne) duas vezes".

CARNE BRASILEIRA NA CHINA

O preço subiu, e seu Ildeu sabe bem por que: "(A carne) está indo lá para China".

O principal motivo no aumento do preço é a valorização do dólar, que torna mais vantajoso para os produtores exportar do que vender ao mercado interno. Não bastasse os produtores brasileiros cada vez mais dispostos a exportar, por outro lado temos a China mais disposta a comprar. A venda de carne bovina do Brasil para a Ásia cresceu devido ao surto de peste suína africana, o que ampliou o mercado para o produto brasileiro.

"O mercado está muito voltado para China. Toda vez que o mercado externo começa a adquirir muito os nossos produtos, a tendencia é o produtor vender para o mercado externo em função do cambio, o dólar está acima de R$ 4. A oferta interna cai e a consequência é o preço subir", explica o Superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), Hélio Schneider.

PREÇO DEVE CONTINUAR ALTO

Com as festas de fim de ano se aproximando, o superintendente da Acaps afirma que os preços deve seguir elevados. "Estamos com esse aumento, muito também pela proximidade do final do ano. Chegando o natal, ano novo, a procura é maior e os preços sobem", diz Schneider.

Com estoque antigo, um açougue do bairro de Fátima, na Serra, ainda não modificou os preços. Mas o proprietário afirma que na próxima semana, quando chega nova remessa de carnes, os preços serão reajustados em 30%.

"A gente ainda tem remessa antiga, mas a partir da semana que vem vai subir tudo. Dezembro o preço sempre sobe, mas dessa vez subiu mais e a tendência é que não diminua. Tem fornecedor de Nanuque, em Minas Gerais, que já não está dando conta de abastecer a China. O nosso medo é recorrerem a fornecedores de Colatina para enviar carne para China e aí sim o preço por aqui vai subir ainda mais", comentou Matheus Costa Alves, proprietário do açougue Amazonas.

DE OLHO NA OFERTA

Enquanto isso, o jeito é fazer como o aposentado Vanderlei Mota, que passou assutado pelo setor de carnes de um supermercado, em Vitória, nesta quinta-feira e nada levou para casa.