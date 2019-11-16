Após auditoria interna, supermercado assume problema em balanças

Equipe do Ipem-ES esteve no supermercado Carone fazendo vistoria após divulgação de vídeo nas redes sociais Crédito: Ipem / Divulgação

O supermercado Carone emitiu nota de esclarecimento nas redes sociais afirmando que vai substituir cerca de 30 balanças que estariam apresentando falha no funcionamento. No texto publicado nesta sexta-feira (15), o estabelecimento afirmou que fez vistorias internas e testes nos equipamentos, que identificaram o modelo de balança que estaria causando "distorção no preço".

Segundo nota do supermercado, a averiguação nas balanças de todas as lojas foi feita pela assistência técnica da marca Toledo, que fabrica o equipamento. O estabelecimento informou que as balanças de modelo "Prix 5" tinham dificuldade no encaixe da tampa de proteção do local que emite as etiquetas. "Essa tampa se encontra muito perto do prato de pesagem e, quando mal encaixada, entra em contato com o prato da balança, causando distorção no peso, para mais ou para menos."

O Carone informou ainda que, das 463 balanças utilizadas nas unidades da rede, menos de 30 são do modelo que apresenta defeitos. "Todas serão imediatamente substituídas pelo modelo Prix 6, que tem uma proteção lateral que faz com que quando a tampa for mal encaixada não suba e entre em contato com o prato e gere distorções no peso."