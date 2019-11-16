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Polêmica

Após auditoria interna, supermercado assume problema em balanças

No início do mês, um vídeo mostrando  uma balança, indicando pesos diferentes dos que estavam registrados em bandejas de queijo e mortadela, viralizou. Ipem e Procon vistoriaram lojas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 17:36

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 17:36

Equipe do Ipem-ES esteve no supermercado Carone fazendo vistoria após divulgação de vídeo nas redes sociais Crédito: Ipem / Divulgação
O supermercado Carone emitiu nota de esclarecimento nas redes sociais afirmando que vai substituir cerca de 30 balanças que estariam apresentando falha no funcionamento. No texto publicado nesta sexta-feira (15), o estabelecimento afirmou que fez vistorias internas e testes nos equipamentos, que identificaram o modelo de balança que estaria causando "distorção no preço". 
No início do mês, um vídeo filmado por um dos clientes do estabelecimento mostra uma balança indicando pesos diferentes dos que estavam registrados em bandejas de queijo e mortadela.
No dia seguinte à divulgação do vídeo e devido à grande repercussão do caso, equipes do Procon e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem), órgão delegado do Inmetro no Estado, vistoriaram algumas lojas. Na ocasião não foram encontradas irregularidades. Até o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) abriu uma investigação para apurar o caso. 
Segundo nota do supermercado, a averiguação nas balanças de todas as lojas foi feita pela assistência técnica da marca Toledo, que fabrica o equipamento. O estabelecimento informou que as balanças de modelo "Prix 5"  tinham dificuldade no encaixe da tampa de proteção do local que emite as etiquetas. "Essa tampa se encontra muito perto do prato de pesagem e, quando mal encaixada, entra em contato com o prato da balança, causando distorção no peso, para mais ou para menos."
O Carone informou ainda que, das 463 balanças utilizadas nas unidades da rede, menos de 30 são do modelo que apresenta defeitos. "Todas serão imediatamente substituídas pelo modelo Prix 6, que tem uma proteção lateral que faz com que quando a tampa for mal encaixada não suba e entre em contato com o prato e gere distorções no peso."
As equipes do supermercado estão fazendo uma força-tarefa para conferir a pesagem dos produtos das lojas onde há esse modelo de balança. 

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