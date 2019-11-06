MPES vai investigar se há irregularidades em pesagem de supermercado

Cenas de vídeo em que consumidor denuncia erro em balanças de supermercado Crédito: Reprodução / Instagram

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) vai investigar possíveis irregularidades praticadas na pesagem de alimentos, nos estabelecimentos do supermercado Carone. A empresa já foi notificada. O MPES também requisitou ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) a realização de vistoria em toda a rede.

No documento, o órgão destaca que no sábado (02) e no domingo (03) foi veiculado nas redes sociais um vídeo indicando possível irregularidade na pesagem de alimentos e solicita que a rede de supermercados preste esclarecimentos no prazo de 10 dias. Na gravação na unidade de Jardim da Penha, em Vitória, um consumidor mostrou uma balança indicando pesos diferentes dos que estavam registrados nas etiquetas de bandejas de queijo e mortadela. Além disso, foi instaurado procedimento para investigar o caso.

Na notificação, o MPES pede que as normas que regem os direitos dos consumidores passem a ser cumpridas pela empresa, em especial para que o conteúdo líquido dos produtos expostos seja o mesmo das indicações do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária.

FISCALIZAÇÃO

Nesta segunda-feira (4 ) duas equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem), órgão delegado do Inmetro no Estado, estiveram na unidade do Carone de Jardim da Penha, em Vitória. Já uma equipe do Procon estadual percorreu três lojas da rede. Não foram encontrados produtos com pesagem errada e nem balanças com problemas

Por nota, divulgada na segunda-feira (04), o supermercado Carone informou que vai fazer análise das câmeras de videomonitoramento do local de pesagem no dia do incidente para apurar os fatos. O estabelecimento afirmou ainda que pretende recolher todos os equipamentos de pesagem do setor para que sejam analisados pela assistência técnica.

VEJA NOTA DO SUPERMERCADO NA ÍNTEGRA

"O Carone Supermercados esclarece os fatos ocorridos em 02/11/2019, para compatibilização da proteção do consumidor, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo e do direito básico do alcance a informação adequada sobre os diferentes produtos e serviço.

Primeiramente registra-se que o fato foi noticiado por um cliente às 13 horas, sendo plenamente sanado às 13 horas e 21 minutos, mediante a retirada de todos os itens do setor para identificação, averiguação e repesagem.

Há que se ressaltar que o fato ocorrido se deu em apenas uma única loja, no específico setor de frios, com ocorrência em apenas 03 (três) itens, quais sejam, Muçarela Bimbo, Mortadela Bolonha Perdigão e Lombinho Canadense.

Após o incidente, as providências de apuração do fato foram iniciadas de imediato e serão divulgadas publicamente.

A apuração dos fatos está se desenvolvendo mediante (i) análise detalhada das câmeras de circuito interno, quanto ao processo de pesagem do dia 02/11/2019; (ii) recolhimento de todos os equipamentos de pesagem do setor, onde ocorreu o incidente, a fim de serem analisados pela assistência técnica para correção de possível imperfeição.

O processo acima ocorreu por minuciosa cautela e comprometimento com a transparência, que marca a atuação da empresa, visto que todos seus equipamentos são fiscalizados pelos órgãos de controle de forma regular.

Ademais, dada à repercussão do caso, no dia 04/11/2019 a Loja de Jardim da Penha, onde ocorreu o fato, recebeu a visita da fiscalização do Procon Estadual, Municipal e Inmetro, não sendo constatada nenhuma irregularidade.

Registra-se, por mais uma vez, que o fato ocorreu isoladamente em um único setor de uma única loja da Rede Carone, Jardim da Penha, caracterizando um fato isolado que não repercute nos demais setores da loja de Jardim da Penha e muito menos nas demais lojas da rede.