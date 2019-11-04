Supermercado do ES é fiscalizado e não são encontrados erros em balanças

Equipe do Ipem-ES faz fiscalização no supermercado Crédito: Ipem/Divulgação

O Ipem informou que foi realizada a fiscalização dos produtos pesados sem a presença do consumidor, como fatiados e pizzas, e que não foi encontrada nenhuma irregularidade referente ao peso dos itens. O único problema encontrado pela fiscalização em Jardim da Penha, na mesma unidade onde foi gravado o vídeo, são as letras consideradas muito pequenas em uma etiqueta de pizza.

"Quanto à quantidade declarada na etiqueta, todos produtos estavam de acordo com a portaria vigente. No entanto, um produto (pizza brotinho) estava em desacordo com a portaria 157/2002, com altura de caractere de tamanho inferior ao estabelecido na legislação. A fiscalização foi acompanhada pelo diretor geral do Ipem-ES, Rogerinho Pinheiro", diz nota do instituto.

Já o Procon esteve em três unidades do Carone, todas em Vitória: Jardim da Penha, Jardim Camburi e Mata da Praia. Segundo auto de fiscalização emitido pelo órgão, a averiguação das balanças em todos os locais mostrou que os equipamentos estavam regulares.

O órgão também pontuou que foram feitos testes pesando produtos embutidos e embalados, como queijo e mortadela, mas que não foram encontradas irregularidades na quantidade informada na embalagem.

NOTIFICAÇÃO

Porém, o órgão notificou o supermercado para esclarecer o que houve na ocasião em que foi gravado o vídeo que viralizou, mostrando diferenças entre os valores que estavam na etiqueta e na pesagem feita por um consumidor de três produtos. "O Carone terá cinco dias para explicar o ocorrido. Mas, na fiscalização, não encontramos nenhuma alteração", disse a diretora jurídica do Procon estadual, Andréa Munhós.

BALANÇA COM SELO DO INMETRO

O Ipem explicou ainda que as balanças de estabelecimentos comerciais devem conter placa de identificação com o selo do Inmetro, que é colocado pelo fiscal do Ipem e garante que ela passou pela verificação, além de atestar que está dentro da faixa de erro aceitável pela legislação.

"A verificação deve ser realizada anualmente. Um lacre também é disposto pela equipe de fiscalização do Ipem/Inmetro, indicando que as características metrológicas da balança estão preservadas", esclarece o instituto, por nota.

Por nota, o supermercado Carone informou que vai fazer análise das câmeras de videomonitoramento do local de pesagem no dia do incidente para apurar os fatos. O estabelecimento afirmou ainda que pretende recolher todos os equipamentos de pesagem do setor para que sejam analisados pela assistência técnica.

"O processo acima ocorreu por minuciosa cautela e comprometimento com a transparência, que marca a atuação da empresa, visto que todos seus equipamentos são fiscalizados pelos órgãos de controle de forma regular. O fato ocorreu isoladamente em um único setor de uma loja da Rede Carone, Jardim da Penha, caracterizando um fato isolado que não repercute nos demais setores da loja de Jardim da Penha e muito menos nas demais lojas da rede", disse a empresa.

FALE COM O IPEM

O consumidor que suspeitar de irregularidades ou tiver dúvidas na hora da compra de algum produto pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-ES, pelo telefone 0800 039 1112 ou pelo e-mail [email protected]

VEJA NOTA DO SUPERMERCADO NA ÍNTEGRA

"O Carone Supermercados esclarece os fatos ocorridos em 02/11/2019, para compatibilização da proteção do consumidor, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo e do direito básico do alcance a informação adequada sobre os diferentes produtos e serviço.

Primeiramente registra-se que o fato foi noticiado por um cliente às 13 horas, sendo plenamente sanado às 13 horas e 21 minutos, mediante a retirada de todos os itens do setor para identificação, averiguação e repesagem.

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Há que se ressaltar que o fato ocorrido se deu em apenas uma única loja, no específico setor de frios, com ocorrência em apenas 03 (três) itens, quais sejam, Muçarela Bimbo, Mortadela Bolonha Perdigão e Lombinho Canadense.

Após o incidente, as providências de apuração do fato foram iniciadas de imediato e serão divulgadas publicamente.

A apuração dos fatos está se desenvolvendo mediante (i) análise detalhada das câmeras de circuito interno, quanto ao processo de pesagem do dia 02/11/2019; (ii) recolhimento de todos os equipamentos de pesagem do setor, onde ocorreu o incidente, a fim de serem analisados pela assistência técnica para correção de possível imperfeição.

O processo acima ocorreu por minuciosa cautela e comprometimento com a transparência, que marca a atuação da empresa, visto que todos seus equipamentos são fiscalizados pelos órgãos de controle de forma regular.

Ademais, dada à repercussão do caso, no dia 04/11/2019 a Loja de Jardim da Penha, onde ocorreu o fato, recebeu a visita da fiscalização do Procon Estadual, Municipal e Inmetro, não sendo constatada nenhuma irregularidade.

Registra-se, por mais uma vez, que o fato ocorreu isoladamente em um único setor de uma única loja da Rede Carone, Jardim da Penha, caracterizando um fato isolado que não repercute nos demais setores da loja de Jardim da Penha e muito menos nas demais lojas da rede.