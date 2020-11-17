Programa que favorece navegação no ES será votado na quarta-feira

O projeto facilita o afretamento de navios no mercado internacional para permitir o aumento da frota que trafega entre um porto e outro, e simplifica processos burocráticos com relação às cargas que circulam apenas dentro do país.

O governo do Estado também pretende investir nessa atividade. Em agosto, o Executivo estadual enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa propondo a redução de 17% para 12% da alíquota de ICMS para combustível de navio, chamado de bunker. Se aprovada, o produto comercializado no Estado será o mais barato do país.