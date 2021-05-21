Previdência complementar do ES terá fundo para servidores de municípios

Fachada do prédio que abriga a Preves, Fundação de Previdência Complementar do ES Crédito: Preves/Divulgação

reforma da Previdência nacional , promulgada em novembro de 2019, estabeleceu um prazo de dois anos para que municípios e Estados que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) criem um regime de previdência complementar para servidores. Pensando nesta demanda, a Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (Preves) lançou um novo fundo específico para cidades e outros Estados, batizado de "Preves Entes".

A previdência complementar é um plano de contribuições extras para a aposentadoria. Com o modelo, os novos servidores ganham o direito de se aposentar com o valor integral, mas sem comprometer os cofres públicos. Para quem optar pela previdência complementar, o município pagará o benefício limitado ao teto do INSS (hoje em R$ 6.433,57), como já acontece em nível estadual, e o próprio servidor poderá complementar esse valor.

Segundo a fundação estadual, o Preves Entes é um plano de benefícios multipatrocinado destinado aos Estados e municípios brasileiros que necessitam implementar o regime de previdência complementar para seus servidores públicos e não possuem condições de criarem suas próprias entidades fechadas de previdência complementar (EFPC).

Para o diretor presidente da Preves, Alexandre Wernersbach Neves, a opção de aderir a um plano já aprovado é mais vantajosa. “Além de contar com a experiência que a fundação já possui na administração de planos para servidores públicos, o ente não terá custos para a criação de uma EFPC, como estrutura física, conselhos, diretoria, sistemas, pessoal e serviços.”

Alexandre Wernersbach Neves, diretor presidente da Preves Crédito: Preves/Divulgação

A fundação também tem autorização legislativa para, caso tenha demanda, constituir e administrar planos exclusivos para algum ente federativo, municipal ou estadual, desde que tenha mais de 1.000 servidores com remuneração acima do teto do RGPS.