Itens da cesta básica no supermercado Crédito: Fernando Madeira

Repetindo uma tendência observada em maio (0,01%), a variação de preços continuou estável em junho, na Grande Vitória, com variação de 0,06% ante o mês anterior, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta terça-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Ficaram mais baratos, no mês passado, itens como: manga (-17,79%), óleo de soja (-9,38%), acém (-6,23%), feijão preto (-6,07%), carne de porco (-2,78%), leite longa vida (-2,41%), entre outros.

Your browser does not support the audio element. Preço dos alimentos cai e mantém inflação estável na Grande Vitória

O primeiro semestre de 2023 terminou com inflação acumulada de 3,1% na Grande Vitória, enquanto que, em doze meses, a alta chega a 3,76%.

Inflação no país

O IPCA oficial, que pega a média de todos os Estados, teve queda de 0,08% em junho, abaixo do resultado da Grande Vitória. No ano, o índice nacional acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,16%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro tiveram queda em junho. Com maior peso mensal (21,59), os gastos com alimentação e bebidas recuaram 0,66%. Na sequência, vieram artigos de residência (-0,42%) e transportes (-0,41%). Os gastos com comunicação (-0,14%) também diminuíram.